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В правительстве ФРГ не ответили на вопрос о возможном звонке Шольца Путину - РИА Новости, 01.10.2024
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17:27 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/sholts-1975783415.html
В правительстве ФРГ не ответили на вопрос о возможном звонке Шольца Путину
В правительстве ФРГ не ответили на вопрос о возможном звонке Шольца Путину - РИА Новости, 01.10.2024
В правительстве ФРГ не ответили на вопрос о возможном звонке Шольца Путину
Кабинет министров Германии не может сообщить ничего конкретного о планах канцлера страны Олафа Шольца провести телефонный разговор с президентом России... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:27
2024-10-01T17:27
владимир путин
олаф шольц
в мире
германия
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БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости. Кабинет министров Германии не может сообщить ничего конкретного о планах канцлера страны Олафа Шольца провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, следует из ответа пресс-службы кабмина на запрос РИА Новости. Ранее издание Zeit со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщило, что Шольц планирует в преддверии саммита G20 в Бразилии, который состоится в ноябре, провести телефонный разговор с Путиным. "Федеральный канцлер неоднократно заявлял, что в подходящее время он снова поговорит с Путиным по телефону. В настоящее время я не могу сообщить вам о каких-либо конкретных планах проведения такого разговора", - заявил представитель кабмина Германии. Так он ответил на вопрос, может ли правительство ФРГ подтвердить такие планы и не намеревается ли Шольц обсудить с российским президентом собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине, если таковой имеется. Последний телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в декабре 2022 года. С тех пор официальные представители немецкого правительства и сам канцлер заявляли, что не исключают проведения разговора по телефону. В начале сентября 2024 года Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение конфликта на Украине. В июне Шольц сообщил, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил тогда РИА Новости, что у Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером.
https://ria.ru/20241001/evrosoyuz-1975568890.html
https://ria.ru/20241001/sholts-1975643213.html
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владимир путин, олаф шольц, в мире, германия
Владимир Путин, Олаф Шольц, В мире, Германия
В правительстве ФРГ не ответили на вопрос о возможном звонке Шольца Путину

Кабмин Германии не знает о планах Шольца провести телефонный разговор с Путиным

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости. Кабинет министров Германии не может сообщить ничего конкретного о планах канцлера страны Олафа Шольца провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, следует из ответа пресс-службы кабмина на запрос РИА Новости.
Ранее издание Zeit со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщило, что Шольц планирует в преддверии саммита G20 в Бразилии, который состоится в ноябре, провести телефонный разговор с Путиным.
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"Федеральный канцлер неоднократно заявлял, что в подходящее время он снова поговорит с Путиным по телефону. В настоящее время я не могу сообщить вам о каких-либо конкретных планах проведения такого разговора", - заявил представитель кабмина Германии.
Так он ответил на вопрос, может ли правительство ФРГ подтвердить такие планы и не намеревается ли Шольц обсудить с российским президентом собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине, если таковой имеется.
Последний телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в декабре 2022 года. С тех пор официальные представители немецкого правительства и сам канцлер заявляли, что не исключают проведения разговора по телефону.
В начале сентября 2024 года Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение конфликта на Украине.
В июне Шольц сообщил, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил тогда РИА Новости, что у Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером.
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Владимир ПутинОлаф ШольцВ миреГермания
 
 
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