https://ria.ru/20241001/sholts-1975783415.html

В правительстве ФРГ не ответили на вопрос о возможном звонке Шольца Путину

В правительстве ФРГ не ответили на вопрос о возможном звонке Шольца Путину - РИА Новости, 01.10.2024

В правительстве ФРГ не ответили на вопрос о возможном звонке Шольца Путину

Кабинет министров Германии не может сообщить ничего конкретного о планах канцлера страны Олафа Шольца провести телефонный разговор с президентом России... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T17:27

2024-10-01T17:27

2024-10-01T17:27

владимир путин

олаф шольц

в мире

германия

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БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости. Кабинет министров Германии не может сообщить ничего конкретного о планах канцлера страны Олафа Шольца провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, следует из ответа пресс-службы кабмина на запрос РИА Новости. Ранее издание Zeit со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщило, что Шольц планирует в преддверии саммита G20 в Бразилии, который состоится в ноябре, провести телефонный разговор с Путиным. "Федеральный канцлер неоднократно заявлял, что в подходящее время он снова поговорит с Путиным по телефону. В настоящее время я не могу сообщить вам о каких-либо конкретных планах проведения такого разговора", - заявил представитель кабмина Германии. Так он ответил на вопрос, может ли правительство ФРГ подтвердить такие планы и не намеревается ли Шольц обсудить с российским президентом собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине, если таковой имеется. Последний телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в декабре 2022 года. С тех пор официальные представители немецкого правительства и сам канцлер заявляли, что не исключают проведения разговора по телефону. В начале сентября 2024 года Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение конфликта на Украине. В июне Шольц сообщил, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил тогда РИА Новости, что у Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером.

https://ria.ru/20241001/evrosoyuz-1975568890.html

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владимир путин, олаф шольц, в мире, германия