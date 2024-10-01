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Шольц поздравил Рютте со вступлением в должность генсека НАТО
Шольц поздравил Рютте со вступлением в должность генсека НАТО - РИА Новости, 01.10.2024
Шольц поздравил Рютте со вступлением в должность генсека НАТО
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поздравил во вторник Марка Рютте со вступлением в должность генерального секретаря НАТО, отдельно упомянув в поздравительном письме... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:29
2024-10-01T16:29
2024-10-01T16:29
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поздравил во вторник Марка Рютте со вступлением в должность генерального секретаря НАТО, отдельно упомянув в поздравительном письме вооружённый конфликт на Украине, сообщает пресс-служба правительства ФРГ со ссылкой на письмо канцлера ФРГ. "Дорогой господин генеральный секретарь, сердечно поздравляю вас со вступлением в должность генерального секретаря НАТО", - говорится в письме. При этом Шольц назвал вооруженный конфликт на Украине нарушением мира в Европе, что затронуло в том числе и безопасность НАТО. "Сплочённость, с которой мы отреагировали на это как альянс, будет и дальше оставаться гарантией нашей общей безопасности в будущем", - написал Шольц. Канцлер выразил уверенность, что альянс успешно продолжит свою работу под руководством Рютте, а также заверил нового генсека в личной поддержке и готовности оказать помощь со стороны правительства Германии. Во вторник Рютте вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. Он заявил, что Украина должна получить место в альянсе, а также назвал увеличение помощи Киеву одним из приоритетов на своем новом посту.
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в мире, германия, украина, европа, олаф шольц, марк рютте, йенс столтенберг, нато
В мире, Германия, Украина, Европа, Олаф Шольц, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, НАТО
Шольц поздравил Рютте со вступлением в должность генсека НАТО
Канцлер ФРГ Шольц поздравил Рютте со вступлением в должность генсека НАТО
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поздравил во вторник Марка Рютте со вступлением в должность генерального секретаря НАТО, отдельно упомянув в поздравительном письме вооружённый конфликт на Украине, сообщает пресс-служба правительства ФРГ со ссылкой на письмо канцлера ФРГ.
"Дорогой господин генеральный секретарь, сердечно поздравляю вас со вступлением в должность генерального секретаря НАТО", - говорится в письме.
При этом Шольц назвал вооруженный конфликт на Украине нарушением мира в Европе
, что затронуло в том числе и безопасность НАТО.
"Сплочённость, с которой мы отреагировали на это как альянс, будет и дальше оставаться гарантией нашей общей безопасности в будущем", - написал Шольц.
Канцлер выразил уверенность, что альянс успешно продолжит свою работу под руководством Рютте, а также заверил нового генсека в личной поддержке и готовности оказать помощь со стороны правительства Германии.
Во вторник Рютте вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга
. Он заявил, что Украина должна получить место в альянсе, а также назвал увеличение помощи Киеву
одним из приоритетов на своем новом посту.