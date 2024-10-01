Рейтинг@Mail.ru
Шольц поздравил Рютте со вступлением в должность генсека НАТО - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/sholts-1975765220.html
Шольц поздравил Рютте со вступлением в должность генсека НАТО
Шольц поздравил Рютте со вступлением в должность генсека НАТО - РИА Новости, 01.10.2024
Шольц поздравил Рютте со вступлением в должность генсека НАТО
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поздравил во вторник Марка Рютте со вступлением в должность генерального секретаря НАТО, отдельно упомянув в поздравительном письме... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:29
2024-10-01T16:29
в мире
германия
украина
европа
олаф шольц
марк рютте
йенс столтенберг
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883196921_75:0:2978:1633_1920x0_80_0_0_f3bee07d3e432103801e9e1bdeb4f6fc.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поздравил во вторник Марка Рютте со вступлением в должность генерального секретаря НАТО, отдельно упомянув в поздравительном письме вооружённый конфликт на Украине, сообщает пресс-служба правительства ФРГ со ссылкой на письмо канцлера ФРГ. "Дорогой господин генеральный секретарь, сердечно поздравляю вас со вступлением в должность генерального секретаря НАТО", - говорится в письме. При этом Шольц назвал вооруженный конфликт на Украине нарушением мира в Европе, что затронуло в том числе и безопасность НАТО. "Сплочённость, с которой мы отреагировали на это как альянс, будет и дальше оставаться гарантией нашей общей безопасности в будущем", - написал Шольц. Канцлер выразил уверенность, что альянс успешно продолжит свою работу под руководством Рютте, а также заверил нового генсека в личной поддержке и готовности оказать помощь со стороны правительства Германии. Во вторник Рютте вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. Он заявил, что Украина должна получить место в альянсе, а также назвал увеличение помощи Киеву одним из приоритетов на своем новом посту.
https://ria.ru/20241001/nato-1975755171.html
https://ria.ru/20240909/evropa-1971515336.html
германия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883196921_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_267505bf5f1beb580c72e6997554f10a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, европа, олаф шольц, марк рютте, йенс столтенберг, нато
В мире, Германия, Украина, Европа, Олаф Шольц, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, НАТО
Шольц поздравил Рютте со вступлением в должность генсека НАТО

Канцлер ФРГ Шольц поздравил Рютте со вступлением в должность генсека НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поздравил во вторник Марка Рютте со вступлением в должность генерального секретаря НАТО, отдельно упомянув в поздравительном письме вооружённый конфликт на Украине, сообщает пресс-служба правительства ФРГ со ссылкой на письмо канцлера ФРГ.
"Дорогой господин генеральный секретарь, сердечно поздравляю вас со вступлением в должность генерального секретаря НАТО", - говорится в письме.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Не с того начал". Пушков отреагировал на назначение нового генсека НАТО
Вчера, 15:48
При этом Шольц назвал вооруженный конфликт на Украине нарушением мира в Европе, что затронуло в том числе и безопасность НАТО.
"Сплочённость, с которой мы отреагировали на это как альянс, будет и дальше оставаться гарантией нашей общей безопасности в будущем", - написал Шольц.
Канцлер выразил уверенность, что альянс успешно продолжит свою работу под руководством Рютте, а также заверил нового генсека в личной поддержке и готовности оказать помощь со стороны правительства Германии.
Во вторник Рютте вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. Он заявил, что Украина должна получить место в альянсе, а также назвал увеличение помощи Киеву одним из приоритетов на своем новом посту.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Европа довела демократию до предела
9 сентября, 08:00
 
В миреГерманияУкраинаЕвропаОлаф ШольцМарк РюттеЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала