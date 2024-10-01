Рейтинг@Mail.ru
Школьники из ДНР приехали на профориентационную смену в липецкий вуз - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
15:00 01.10.2024 (обновлено: 15:01 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/shkolniki-1975742351.html
Школьники из ДНР приехали на профориентационную смену в липецкий вуз
Школьники из ДНР приехали на профориентационную смену в липецкий вуз - РИА Новости, 01.10.2024
Школьники из ДНР приехали на профориентационную смену в липецкий вуз
В Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в День воссоединения России с новыми территориями стартовала... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:00
2024-10-01T15:01
липецкая область
донецкая народная республика
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887732875_0:278:3071:2005_1920x0_80_0_0_6d597f517f37d0efae53341b75b8f46e.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в День воссоединения России с новыми территориями стартовала студенческая смена с участием 50 школьников из ДНР, для ребят она станет профориентационной, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что продолжительность смены – 10 дней, за это время ребята познакомятся с Липецкой областью, ее достопримечательностями, примут участие в интерактивных лекциях и мастер-классах, спортивных и творческих мероприятиях, встретятся с интересными людьми, смогут лучше узнать профессию учителя и погрузиться в яркую студенческую жизнь. Всего планируется две смены, участниками которых станет около 100 школьников из Донецкой Народной Республики. Вуз уже третий год принимает участие в проекте министерства просвещения РФ по организации образовательных многопрофильных смен для ребят из новых регионов страны. "Профильных мероприятий в вузе должно быть много – и для своих школьников, и для приезжих. Чтобы будущие абитуриенты выбирали правильные профессии, учились с удовольствием и имели хороший настрой на работу по специальности в будущем", – отметил губернатор Артамонов.
https://ria.ru/20240926/podderzhka-1974887726.html
донецкая народная республика
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887732875_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_e85be1d3686150c044f8c941f8b7aaf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Донецкая Народная Республика, Липецкая область, Игорь Артамонов

Школьники из ДНР приехали на профориентационную смену в липецкий вуз

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в День воссоединения России с новыми территориями стартовала студенческая смена с участием 50 школьников из ДНР, для ребят она станет профориентационной, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что продолжительность смены – 10 дней, за это время ребята познакомятся с Липецкой областью, ее достопримечательностями, примут участие в интерактивных лекциях и мастер-классах, спортивных и творческих мероприятиях, встретятся с интересными людьми, смогут лучше узнать профессию учителя и погрузиться в яркую студенческую жизнь.
Всего планируется две смены, участниками которых станет около 100 школьников из Донецкой Народной Республики. Вуз уже третий год принимает участие в проекте министерства просвещения РФ по организации образовательных многопрофильных смен для ребят из новых регионов страны.
"Профильных мероприятий в вузе должно быть много – и для своих школьников, и для приезжих. Чтобы будущие абитуриенты выбирали правильные профессии, учились с удовольствием и имели хороший настрой на работу по специальности в будущем", – отметил губернатор Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Ремесленников Липецкой области поддержат на законодательном уровне
26 сентября, 16:04
 
Липецкая областьДонецкая Народная РеспубликаЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала