https://ria.ru/20241001/shkolniki-1975742351.html
Школьники из ДНР приехали на профориентационную смену в липецкий вуз
Школьники из ДНР приехали на профориентационную смену в липецкий вуз - РИА Новости, 01.10.2024
Школьники из ДНР приехали на профориентационную смену в липецкий вуз
В Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в День воссоединения России с новыми территориями стартовала... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:00
2024-10-01T15:00
2024-10-01T15:01
липецкая область
донецкая народная республика
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в День воссоединения России с новыми территориями стартовала студенческая смена с участием 50 школьников из ДНР, для ребят она станет профориентационной, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что продолжительность смены – 10 дней, за это время ребята познакомятся с Липецкой областью, ее достопримечательностями, примут участие в интерактивных лекциях и мастер-классах, спортивных и творческих мероприятиях, встретятся с интересными людьми, смогут лучше узнать профессию учителя и погрузиться в яркую студенческую жизнь. Всего планируется две смены, участниками которых станет около 100 школьников из Донецкой Народной Республики. Вуз уже третий год принимает участие в проекте министерства просвещения РФ по организации образовательных многопрофильных смен для ребят из новых регионов страны. "Профильных мероприятий в вузе должно быть много – и для своих школьников, и для приезжих. Чтобы будущие абитуриенты выбирали правильные профессии, учились с удовольствием и имели хороший настрой на работу по специальности в будущем", – отметил губернатор Артамонов.
https://ria.ru/20240926/podderzhka-1974887726.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Донецкая Народная Республика, Липецкая область, Игорь Артамонов
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в День воссоединения России с новыми территориями стартовала студенческая смена с участием 50 школьников из ДНР, для ребят она станет профориентационной, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что продолжительность смены – 10 дней, за это время ребята познакомятся с Липецкой областью
, ее достопримечательностями, примут участие в интерактивных лекциях и мастер-классах, спортивных и творческих мероприятиях, встретятся с интересными людьми, смогут лучше узнать профессию учителя и погрузиться в яркую студенческую жизнь.
Всего планируется две смены, участниками которых станет около 100 школьников из Донецкой Народной Республики. Вуз уже третий год принимает участие в проекте министерства просвещения РФ по организации образовательных многопрофильных смен для ребят из новых регионов страны.
"Профильных мероприятий в вузе должно быть много – и для своих школьников, и для приезжих. Чтобы будущие абитуриенты выбирали правильные профессии, учились с удовольствием и имели хороший настрой на работу по специальности в будущем", – отметил губернатор Артамонов.