https://ria.ru/20241001/shilkin-1975634838.html

СК опасается, что экс-депутат Шилкин будет угрожать свидетелям

СК опасается, что экс-депутат Шилкин будет угрожать свидетелям - РИА Новости, 01.10.2024

СК опасается, что экс-депутат Шилкин будет угрожать свидетелям

Следствие опасается, что бывший депутат Госдумы от партии "Новые люди" Григорий Шилкин будет угрожать свидетелям, которые дают против него показания по делу о... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T03:10

2024-10-01T03:10

2024-10-01T03:15

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Следствие опасается, что бывший депутат Госдумы от партии "Новые люди" Григорий Шилкин будет угрожать свидетелям, которые дают против него показания по делу о растрате, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Находясь на свободе, с целью избежать уголовной ответственности и наказания за совершение указанного преступления может... угрожать известным ему свидетелям, в том числе сотрудникам ООО "АСЭП", а также собственникам транспортных средств, приобретенных по заниженной цене, и иным участникам уголовного судопроизводства, которые изобличают его в совершении преступления, с целью склонения их к изменению своих показаний либо к отказу от дачи показаний", - сказано в материалах дела. Ранее суд арестовал Шилкина до 24 ноября по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). По данным "Коммерсанта", Шилкин в 2019 году, возглавляя "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" (АСЭП), находившееся на стадии банкротства, продал компании "Партнер", соучредителем которой является, 38 принадлежащих АСЭП автомобилей за 2,8 миллиона рублей - в 10 раз ниже их реальной стоимости. Шилкин сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщила в конце июля пресс-служба фракции "Новые люди".

https://ria.ru/20241001/shilkin-1975627811.html

https://ria.ru/20240926/sud-1974931626.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф