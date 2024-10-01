https://ria.ru/20241001/sevastopol-1975674805.html

В Севастополе задержали женщин за передачу Киеву данных о военных объектах

В Севастополе задержали женщин за передачу Киеву данных о военных объектах - РИА Новости, 01.10.2024

В Севастополе задержали женщин за передачу Киеву данных о военных объектах

В Севастополе задержали двух женщин, которые передавали украинской разведке данные о российских военных объектах, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:56

2024-10-01T10:56

2024-10-01T12:12

специальная военная операция на украине

севастополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

вооруженные силы рф

украина

россия

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Севастополе задержали двух женщин, которые передавали украинской разведке данные о российских военных объектах, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", задержаны две гражданки Российской Федерации", — говорится в релизе.Подозреваемые с 2023 года собирали и передавали информацию об объектах Вооруженных сил России по заданию представителя одной из запрещенных организаций, которую использовало Главное управление разведки Минобороны Украины.Ленинский районный суд Севастополя арестовал задержанных.На кадрах оперативной съемки задержания женщин спокойно под руку ведут из подъезда к микроавтобусу, а потом привозят в помещение, где предъявляют постановление.

https://ria.ru/20240930/habarovsk-1975448467.html

https://ria.ru/20240927/krym-1975013451.html

севастополь

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россия

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Задержание женщин, передававших сведения о военных объектах на Украину ФСБ показала видео с задержанными женщинами, передававшими сведения о военных объектах на Украину. 2024-10-01T10:56 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, вооруженные силы рф, украина, россия