https://ria.ru/20241001/sevastopol-1975674805.html
В Севастополе задержали женщин за передачу Киеву данных о военных объектах
В Севастополе задержали женщин за передачу Киеву данных о военных объектах - РИА Новости, 01.10.2024
В Севастополе задержали женщин за передачу Киеву данных о военных объектах
В Севастополе задержали двух женщин, которые передавали украинской разведке данные о российских военных объектах, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:56
2024-10-01T10:56
2024-10-01T12:12
специальная военная операция на украине
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Севастополе задержали двух женщин, которые передавали украинской разведке данные о российских военных объектах, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", задержаны две гражданки Российской Федерации", — говорится в релизе.Подозреваемые с 2023 года собирали и передавали информацию об объектах Вооруженных сил России по заданию представителя одной из запрещенных организаций, которую использовало Главное управление разведки Минобороны Украины.Ленинский районный суд Севастополя арестовал задержанных.На кадрах оперативной съемки задержания женщин спокойно под руку ведут из подъезда к микроавтобусу, а потом привозят в помещение, где предъявляют постановление.
https://ria.ru/20240930/habarovsk-1975448467.html
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Задержание женщин, передававших сведения о военных объектах на Украину
ФСБ показала видео с задержанными женщинами, передававшими сведения о военных объектах на Украину.
2024-10-01T10:56
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РИА Новости
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севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, вооруженные силы рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
В Севастополе задержали женщин за передачу Киеву данных о военных объектах
В Севастополе задержали двух женщин, передававших Киеву данные об объектах ВС РФ