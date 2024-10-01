Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе задержали женщин за передачу Киеву данных о военных объектах - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 01.10.2024 (обновлено: 12:12 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/sevastopol-1975674805.html
В Севастополе задержали женщин за передачу Киеву данных о военных объектах
В Севастополе задержали женщин за передачу Киеву данных о военных объектах - РИА Новости, 01.10.2024
В Севастополе задержали женщин за передачу Киеву данных о военных объектах
В Севастополе задержали двух женщин, которые передавали украинской разведке данные о российских военных объектах, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:56
2024-10-01T12:12
специальная военная операция на украине
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
вооруженные силы рф
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975680523_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a3b65af0c9172c33f90294f768267004.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Севастополе задержали двух женщин, которые передавали украинской разведке данные о российских военных объектах, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", задержаны две гражданки Российской Федерации", — говорится в релизе.Подозреваемые с 2023 года собирали и передавали информацию об объектах Вооруженных сил России по заданию представителя одной из запрещенных организаций, которую использовало Главное управление разведки Минобороны Украины.Ленинский районный суд Севастополя арестовал задержанных.На кадрах оперативной съемки задержания женщин спокойно под руку ведут из подъезда к микроавтобусу, а потом привозят в помещение, где предъявляют постановление.
https://ria.ru/20240930/habarovsk-1975448467.html
https://ria.ru/20240927/krym-1975013451.html
севастополь
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание женщин, передававших сведения о военных объектах на Украину
ФСБ показала видео с задержанными женщинами, передававшими сведения о военных объектах на Украину.
2024-10-01T10:56
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975680523_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fce547fd950db0168b0d5d4f5b6184a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, вооруженные силы рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
В Севастополе задержали женщин за передачу Киеву данных о военных объектах

В Севастополе задержали двух женщин, передававших Киеву данные об объектах ВС РФ

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Севастополе задержали двух женщин, которые передавали украинской разведке данные о российских военных объектах, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", задержаны две гражданки Российской Федерации", — говорится в релизе.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В Хабаровске россиянин получил 15 лет колонии за госизмену
30 сентября, 10:54
Подозреваемые с 2023 года собирали и передавали информацию об объектах Вооруженных сил России по заданию представителя одной из запрещенных организаций, которую использовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Ленинский районный суд Севастополя арестовал задержанных.
На кадрах оперативной съемки задержания женщин спокойно под руку ведут из подъезда к микроавтобусу, а потом привозят в помещение, где предъявляют постановление.
Задержание пособников украинских спецслужб в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Задержанный в Крыму шпион рассказал, как вышел на СБУ
27 сентября, 10:57
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьВооруженные силы РФУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала