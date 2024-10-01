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В Саратове пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и "Камазом" - РИА Новости, 01.10.2024
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15:17 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/saratov-1975747227.html
В Саратове пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и "Камазом"
В Саратове пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и "Камазом" - РИА Новости, 01.10.2024
В Саратове пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и "Камазом"
Маршрутный микроавтобус и "Камаз" столкнулись в Саратове, в результате пострадали пять человек, трое из которых госпитализированы, сообщил начальник управления... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:17
2024-10-01T15:17
происшествия
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САРАТОВ, 1 окт - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус и "Камаз" столкнулись в Саратове, в результате пострадали пять человек, трое из которых госпитализированы, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в Telegram-канале. "В 15.00 (14.00 мск) в службу спасения Саратовской области поступило сообщение о том, что в Ленинском районе на улице Буровая у дома №1 произошло столкновение маршрутной газели и "Камаза". В результате ДТП из маршрутки пострадали пять человек, трое госпитализированы, двоим оказана медицинская помощь на месте ДТП", - написал Юрин со ссылкой на слова начальника областной службы спасения Никиты Зрады.
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происшествия, саратов, саратовская область, россия, дтп
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Россия, ДТП
В Саратове пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и "Камазом"

В Саратове маршрутка столкнулась с "Камазом", пострадали пять человек

На месте столкновения маршрутного автобуса и КамАЗа в Саратове
На месте столкновения маршрутного автобуса и КамАЗа в Саратове - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
На месте столкновения маршрутного автобуса и КамАЗа в Саратове. Архивное фото
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САРАТОВ, 1 окт - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус и "Камаз" столкнулись в Саратове, в результате пострадали пять человек, трое из которых госпитализированы, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в Telegram-канале.
"В 15.00 (14.00 мск) в службу спасения Саратовской области поступило сообщение о том, что в Ленинском районе на улице Буровая у дома №1 произошло столкновение маршрутной газели и "Камаза". В результате ДТП из маршрутки пострадали пять человек, трое госпитализированы, двоим оказана медицинская помощь на месте ДТП", - написал Юрин со ссылкой на слова начальника областной службы спасения Никиты Зрады.
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