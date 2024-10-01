https://ria.ru/20241001/sanktsii-1975773205.html

США расширили антироссийские санкции

США расширили антироссийские санкции - РИА Новости, 01.10.2024

США расширили антироссийские санкции

США во вторник ввели относящиеся к киберсфере санкции против 7 россиян и 2 юридических лиц из России, следует из заявления американского министерства финансов. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:50

2024-10-01T16:50

2024-10-01T17:06

экономика

сша

россия

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. США во вторник ввели относящиеся к киберсфере санкции против 7 россиян и 2 юридических лиц из России, следует из заявления американского министерства финансов.Согласно обновленному перечню подсанкционных лиц, под ограничения попали Эдуард Бендерский, Вадим Погодин, Беят Рамазанов, Александр Рыженков, Сергей Рыженков, Алексей Щетинин, Виктор Якубец, а также ООО "Солар-Инвест" и ООО "Вымпел-Содействие".

https://ria.ru/20240203/razvedka-1924656136.html

сша

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, россия, санкции в отношении россии