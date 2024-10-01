https://ria.ru/20241001/sanktsii-1975773205.html
США расширили антироссийские санкции
США расширили антироссийские санкции - РИА Новости, 01.10.2024
США расширили антироссийские санкции
США во вторник ввели относящиеся к киберсфере санкции против 7 россиян и 2 юридических лиц из России, следует из заявления американского министерства финансов. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:50
2024-10-01T16:50
2024-10-01T17:06
экономика
сша
россия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. США во вторник ввели относящиеся к киберсфере санкции против 7 россиян и 2 юридических лиц из России, следует из заявления американского министерства финансов.Согласно обновленному перечню подсанкционных лиц, под ограничения попали Эдуард Бендерский, Вадим Погодин, Беят Рамазанов, Александр Рыженков, Сергей Рыженков, Алексей Щетинин, Виктор Якубец, а также ООО "Солар-Инвест" и ООО "Вымпел-Содействие".
https://ria.ru/20240203/razvedka-1924656136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Санкции в отношении России
США расширили антироссийские санкции
Минфин США ввел относящиеся к киберсфере санкции против 7 россиян и 2 юрлиц
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. США во вторник ввели относящиеся к киберсфере санкции против 7 россиян и 2 юридических лиц из России, следует из заявления американского министерства финансов.
Согласно обновленному перечню подсанкционных лиц, под ограничения попали Эдуард Бендерский, Вадим Погодин, Беят Рамазанов, Александр Рыженков, Сергей Рыженков, Алексей Щетинин, Виктор Якубец, а также ООО "Солар-Инвест" и ООО "Вымпел-Содействие".