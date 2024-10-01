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США расширили антироссийские санкции - РИА Новости, 01.10.2024
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16:50 01.10.2024 (обновлено: 17:06 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/sanktsii-1975773205.html
США расширили антироссийские санкции
США расширили антироссийские санкции - РИА Новости, 01.10.2024
США расширили антироссийские санкции
США во вторник ввели относящиеся к киберсфере санкции против 7 россиян и 2 юридических лиц из России, следует из заявления американского министерства финансов. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:50
2024-10-01T17:06
экономика
сша
россия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. США во вторник ввели относящиеся к киберсфере санкции против 7 россиян и 2 юридических лиц из России, следует из заявления американского министерства финансов.Согласно обновленному перечню подсанкционных лиц, под ограничения попали Эдуард Бендерский, Вадим Погодин, Беят Рамазанов, Александр Рыженков, Сергей Рыженков, Алексей Щетинин, Виктор Якубец, а также ООО "Солар-Инвест" и ООО "Вымпел-Содействие".
https://ria.ru/20240203/razvedka-1924656136.html
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экономика, сша, россия, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Санкции в отношении России
США расширили антироссийские санкции

Минфин США ввел относящиеся к киберсфере санкции против 7 россиян и 2 юрлиц

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. США во вторник ввели относящиеся к киберсфере санкции против 7 россиян и 2 юридических лиц из России, следует из заявления американского министерства финансов.
Согласно обновленному перечню подсанкционных лиц, под ограничения попали Эдуард Бендерский, Вадим Погодин, Беят Рамазанов, Александр Рыженков, Сергей Рыженков, Алексей Щетинин, Виктор Якубец, а также ООО "Солар-Инвест" и ООО "Вымпел-Содействие".
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Утечка из ЦРУ вскрыла отставание США на важном направлении
3 февраля, 08:00
 
ЭкономикаСШАРоссияСанкции в отношении России
 
 
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