https://ria.ru/20241001/samolet-1975827794.html
Перенаправленный самолет Сочи — Тель-Авив совершил посадку в Шарм-эш-Шейхе
Перенаправленный самолет Сочи — Тель-Авив совершил посадку в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 01.10.2024
Перенаправленный самолет Сочи — Тель-Авив совершил посадку в Шарм-эш-Шейхе
Самолет Red Wings, который следовал из Сочи в Тель-Авив, совершил благополучную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейх, сообщили РИА Новости в авиакомпании. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:51
2024-10-01T21:51
2024-10-01T21:58
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Самолет Red Wings, который следовал из Сочи в Тель-Авив, совершил благополучную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейх, сообщили РИА Новости в авиакомпании."Борт совершил благополучную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейх", - рассказали в авиакомпании.Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи, рейс Red Wings вылетел в 20.55 по московскому времени и должен был приземлиться в Тель-Авиве в 23.40.Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпания воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также от осуществления полетов в воздушном пространстве этих государств до особого распоряжения.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
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сочи, тель-авив, шарм-эш-шейх, в мире, израиль, red wings airlines, россия
Сочи, Тель-Авив, Шарм-эш-Шейх, В мире, Израиль, Red Wings Airlines, Россия
Перенаправленный самолет Сочи — Тель-Авив совершил посадку в Шарм-эш-Шейхе
Red Wings: самолет Сочи — Тель-Авив благополучно приземлился в Шарм-эш-Шейхе
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Самолет Red Wings, который следовал из Сочи в Тель-Авив, совершил благополучную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейх, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
"Борт совершил благополучную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейх", - рассказали в авиакомпании.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи, рейс Red Wings вылетел в 20.55 по московскому времени и должен был приземлиться в Тель-Авиве в 23.40.
Ранее Росавиация
рекомендовала российским авиакомпания воздержаться от полетов в аэропорты Израиля
, Ирака
и Ирана
, а также от осуществления полетов в воздушном пространстве этих государств до особого распоряжения.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.