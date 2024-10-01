https://ria.ru/20241001/samolet-1975827794.html

Перенаправленный самолет Сочи — Тель-Авив совершил посадку в Шарм-эш-Шейхе

Перенаправленный самолет Сочи — Тель-Авив совершил посадку в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 01.10.2024

Перенаправленный самолет Сочи — Тель-Авив совершил посадку в Шарм-эш-Шейхе

Самолет Red Wings, который следовал из Сочи в Тель-Авив, совершил благополучную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейх, сообщили РИА Новости в авиакомпании. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T21:51

2024-10-01T21:51

2024-10-01T21:58

сочи

тель-авив

шарм-эш-шейх

в мире

израиль

red wings airlines

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Самолет Red Wings, который следовал из Сочи в Тель-Авив, совершил благополучную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейх, сообщили РИА Новости в авиакомпании."Борт совершил благополучную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейх", - рассказали в авиакомпании.Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи, рейс Red Wings вылетел в 20.55 по московскому времени и должен был приземлиться в Тель-Авиве в 23.40.Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпания воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также от осуществления полетов в воздушном пространстве этих государств до особого распоряжения.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.

https://ria.ru/20241001/samolet-1975824033.html

сочи

тель-авив

шарм-эш-шейх

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, тель-авив, шарм-эш-шейх, в мире, израиль, red wings airlines, россия