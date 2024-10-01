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Рейс "Сочи — Тель-Авив" направили на запасной аэродром

Рейс "Сочи — Тель-Авив" направили на запасной аэродром - РИА Новости, 01.10.2024

Рейс "Сочи — Тель-Авив" направили на запасной аэродром

Рейс Red Wings в Тель-Авив из Сочи направлен на запасной аэродром в связи с закрытием воздушного пространства Израиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T21:29

2024-10-01T21:29

2024-10-01T21:35

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Рейс Red Wings в Тель-Авив из Сочи направлен на запасной аэродром в связи с закрытием воздушного пространства Израиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.Источник, близкий к авиакомпании, добавил, что борт направлен в Каир."В связи с закрытием воздушного пространства Израиля рейс WZ4311 "Сочи - Тель-Авив" направлен на запасной аэродром", - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.

https://ria.ru/20241001/samolet-1975824033.html

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израиль, в мире, тель-авив, сочи, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024