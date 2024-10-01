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Рейс "Сочи — Тель-Авив" направили на запасной аэродром - РИА Новости, 01.10.2024
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21:29 01.10.2024 (обновлено: 21:35 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/samolet-1975825392.html
Рейс "Сочи — Тель-Авив" направили на запасной аэродром
Рейс "Сочи — Тель-Авив" направили на запасной аэродром - РИА Новости, 01.10.2024
Рейс "Сочи — Тель-Авив" направили на запасной аэродром
Рейс Red Wings в Тель-Авив из Сочи направлен на запасной аэродром в связи с закрытием воздушного пространства Израиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:29
2024-10-01T21:35
израиль
в мире
тель-авив
сочи
иран
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Рейс Red Wings в Тель-Авив из Сочи направлен на запасной аэродром в связи с закрытием воздушного пространства Израиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.Источник, близкий к авиакомпании, добавил, что борт направлен в Каир."В связи с закрытием воздушного пространства Израиля рейс WZ4311 "Сочи - Тель-Авив" направлен на запасной аэродром", - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
https://ria.ru/20241001/samolet-1975824033.html
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израиль, в мире, тель-авив, сочи, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Израиль, В мире, Тель-Авив, Сочи, Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Рейс "Сочи — Тель-Авив" направили на запасной аэродром

Red Wings: рейс "Сочи — Тель-Авив" направлен на запасной аэродром

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Рейс Red Wings в Тель-Авив из Сочи направлен на запасной аэродром в связи с закрытием воздушного пространства Израиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Источник, близкий к авиакомпании, добавил, что борт направлен в Каир.
"В связи с закрытием воздушного пространства Израиля рейс WZ4311 "Сочи - Тель-Авив" направлен на запасной аэродром", - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
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