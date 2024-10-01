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Самолет Москва — Тель-Авив перенаправили на Кипр
Самолет Москва — Тель-Авив перенаправили на Кипр - РИА Новости, 01.10.2024
Самолет Москва — Тель-Авив перенаправили на Кипр
Самолет израильской авиакомпании El Al, следующий по маршруту Москва - Тель-Авив, был перенаправлен в кипрский аэропорт в городе Ларнака на фоне атаки Ирана по... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:18
2024-10-01T21:18
2024-10-01T21:18
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Самолет израильской авиакомпании El Al, следующий по маршруту Москва - Тель-Авив, был перенаправлен в кипрский аэропорт в городе Ларнака на фоне атаки Ирана по Израилю, следует из данных на портале Flightradar24. Ранее во вторник армия Израиля сообщила, что Иран запустил ракеты в направлении страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Согласно данным портала, самолет, вылетевший из аэропорта Домодедово, около 20.20 мск совершил посадку в аэропорту Ларнака.
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в мире, израиль, ларнака (район), иран, flightradar24, домодедово (аэропорт), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, кипр
В мире, Израиль, Ларнака (район), Иран, Flightradar24, Домодедово (аэропорт), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Кипр
Самолет Москва — Тель-Авив перенаправили на Кипр
Flightradar24: рейс Москва — Тель-Авив перенаправили на Кипр на фоне атак Ирана