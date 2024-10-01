https://ria.ru/20241001/samolet-1975824033.html

Самолет Москва — Тель-Авив перенаправили на Кипр

Самолет Москва — Тель-Авив перенаправили на Кипр - РИА Новости, 01.10.2024

Самолет Москва — Тель-Авив перенаправили на Кипр

Самолет израильской авиакомпании El Al, следующий по маршруту Москва - Тель-Авив, был перенаправлен в кипрский аэропорт в городе Ларнака на фоне атаки Ирана по... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T21:18

2024-10-01T21:18

2024-10-01T21:18

в мире

израиль

ларнака (район)

иран

flightradar24

домодедово (аэропорт)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

кипр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_0:93:1809:1111_1920x0_80_0_0_5dccfb39f92acae0933f93f6faaa507f.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Самолет израильской авиакомпании El Al, следующий по маршруту Москва - Тель-Авив, был перенаправлен в кипрский аэропорт в городе Ларнака на фоне атаки Ирана по Израилю, следует из данных на портале Flightradar24. Ранее во вторник армия Израиля сообщила, что Иран запустил ракеты в направлении страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Согласно данным портала, самолет, вылетевший из аэропорта Домодедово, около 20.20 мск совершил посадку в аэропорту Ларнака.

https://ria.ru/20241001/iran-1975822244.html

израиль

ларнака (район)

иран

кипр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ларнака (район), иран, flightradar24, домодедово (аэропорт), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, кипр