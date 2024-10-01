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Эксперт прокомментировал назначение нового генсека НАТО - РИА Новости, 01.10.2024
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06:13 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/ryutte-1975642268.html
Эксперт прокомментировал назначение нового генсека НАТО
Эксперт прокомментировал назначение нового генсека НАТО - РИА Новости, 01.10.2024
Эксперт прокомментировал назначение нового генсека НАТО
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте продолжит проводить политику своего предшественника по отношению к России, заявил РИА Новости профессор кафедры... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T06:13
2024-10-01T06:13
россия
турция
брюссель
марк рютте
йенс столтенберг
юрий ушаков
нато
брикс
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте продолжит проводить политику своего предшественника по отношению к России, заявил РИА Новости профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов. Во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится официальная церемония передачи дел от уходящего генсека Йенса Столтенберга избранному на этот пост экс-премьеру Нидерландов Рютте. "О России ситуация известная, он как-то в одном из интервью сказал, что он стремился попасть на эту должность из-за того, что он называет войной на территории Украины с Россией, это был определенный стимул, чтобы попасть на эту должность, я думаю на отношения с Россией это (приход Рютте на должность генсека НАТО - ред.) не повлияет, НАТО будет занимать ту же самую позицию по отношению к нашей стране", - сказал Иванов. Эксперт отметил, что Рютте известен как прагматик, он уже 10 лет находится в высокой политике. "У него огромный опыт, о нем говорят, что он очень хороший специалист в плане выстраивания мостов в отношениях между разными людьми, имеющих разные взгляды, он хорошо лавирует и в этом смысле он сможет оказаться для НАТО тем человеком, который сможет сгладить противоречия, которые возникают между отдельными странами", - сказал он. "Да, у Турции есть определенная позиция по БРИКС и системе С-400, к которой американцы хотели получить доступ, но пока получили отказ. Это раздражающий фактор в отношениях между Турцией и США. Все-таки Венгрия и Турция не собираются выходить из НАТО, да они занимают разные позиции по отдельным вопросам, но они остаются внутри НАТО и пока нет предпосылок для их выхода оттуда", - отметил Иванов. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, она будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241001/stoltenberg-1975628048.html
https://ria.ru/20240925/erdogan-1974602146.html
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россия, турция, брюссель, марк рютте, йенс столтенберг, юрий ушаков, нато, брикс, с-400 «триумф»
Россия, Турция, Брюссель, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, Юрий Ушаков, НАТО, БРИКС, С-400 «Триумф»
Эксперт прокомментировал назначение нового генсека НАТО

Эксперт Иванов: Рютте продолжит политику Столтенберга по отношению к России

© AP Photo / Armin DurgutМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Armin Durgut
Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте продолжит проводить политику своего предшественника по отношению к России, заявил РИА Новости профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.
Во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится официальная церемония передачи дел от уходящего генсека Йенса Столтенберга избранному на этот пост экс-премьеру Нидерландов Рютте.
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"О России ситуация известная, он как-то в одном из интервью сказал, что он стремился попасть на эту должность из-за того, что он называет войной на территории Украины с Россией, это был определенный стимул, чтобы попасть на эту должность, я думаю на отношения с Россией это (приход Рютте на должность генсека НАТО - ред.) не повлияет, НАТО будет занимать ту же самую позицию по отношению к нашей стране", - сказал Иванов.
Эксперт отметил, что Рютте известен как прагматик, он уже 10 лет находится в высокой политике. "У него огромный опыт, о нем говорят, что он очень хороший специалист в плане выстраивания мостов в отношениях между разными людьми, имеющих разные взгляды, он хорошо лавирует и в этом смысле он сможет оказаться для НАТО тем человеком, который сможет сгладить противоречия, которые возникают между отдельными странами", - сказал он.
"Да, у Турции есть определенная позиция по БРИКС и системе С-400, к которой американцы хотели получить доступ, но пока получили отказ. Это раздражающий фактор в отношениях между Турцией и США. Все-таки Венгрия и Турция не собираются выходить из НАТО, да они занимают разные позиции по отдельным вопросам, но они остаются внутри НАТО и пока нет предпосылок для их выхода оттуда", - отметил Иванов.
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В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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