Эксперт прокомментировал назначение нового генсека НАТО
Эксперт Иванов: Рютте продолжит политику Столтенберга по отношению к России
© AP Photo / Armin DurgutМарк Рютте
© AP Photo / Armin Durgut
Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте продолжит проводить политику своего предшественника по отношению к России, заявил РИА Новости профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.
Во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится официальная церемония передачи дел от уходящего генсека Йенса Столтенберга избранному на этот пост экс-премьеру Нидерландов Рютте.
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"О России ситуация известная, он как-то в одном из интервью сказал, что он стремился попасть на эту должность из-за того, что он называет войной на территории Украины с Россией, это был определенный стимул, чтобы попасть на эту должность, я думаю на отношения с Россией это (приход Рютте на должность генсека НАТО - ред.) не повлияет, НАТО будет занимать ту же самую позицию по отношению к нашей стране", - сказал Иванов.
Эксперт отметил, что Рютте известен как прагматик, он уже 10 лет находится в высокой политике. "У него огромный опыт, о нем говорят, что он очень хороший специалист в плане выстраивания мостов в отношениях между разными людьми, имеющих разные взгляды, он хорошо лавирует и в этом смысле он сможет оказаться для НАТО тем человеком, который сможет сгладить противоречия, которые возникают между отдельными странами", - сказал он.
"Да, у Турции есть определенная позиция по БРИКС и системе С-400, к которой американцы хотели получить доступ, но пока получили отказ. Это раздражающий фактор в отношениях между Турцией и США. Все-таки Венгрия и Турция не собираются выходить из НАТО, да они занимают разные позиции по отдельным вопросам, но они остаются внутри НАТО и пока нет предпосылок для их выхода оттуда", - отметил Иванов.
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В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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