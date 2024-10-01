https://ria.ru/20241001/rostov-na-donu-1975772458.html

Все социальные объекты Ростова уже готовы к зиме

Все социальные объекты Ростова уже готовы к зиме - РИА Новости, 01.10.2024

Все социальные объекты Ростова уже готовы к зиме

Все социальные объекты Ростова-на-Дону, в том числе школы, детсады и больницы, уже завершили подготовку к отопительному сезону, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:49

2024-10-01T16:49

2024-10-01T17:03

ростовская область

ростов-на-дону

алексей логвиненко

жкх

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 окт - РИА Новости. Все социальные объекты Ростова-на-Дону, в том числе школы, детсады и больницы, уже завершили подготовку к отопительному сезону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. Вопрос подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2024-2025 годов обсуждался на расширенном планерном совещании во вторник. "Работы идут по графику и уже находятся на завершающей стадии. К зиме готовы все соцобъекты городского и областного подчинения: в том числе школы, детсады, больницы, поликлиники, роддома", - сказал Логвиненко. Он добавил, что регламентные работы выполнены в 4653 многоквартирных домах с центральным отоплением из 4807 домов. В оставшихся управляющие компании и ТСЖ должны завершить работы до 10 октября. По информации главы городской администрации, для безаварийного прохождения отопительного сезона предприятия ЖКХ увеличили объемы реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем жизнеобеспечения. Суммарный объем инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры на 2024 год составит около 5 миллиардов рублей. Помимо этого, ведется работа по принятию бесхозных тепловых вводов в муниципальную собственность с последующей передачей на баланс ресурсоснабжающих организаций. По итогам совещания Логвиненко поставил задачу перед коммунальными службами выполнить оставшиеся мероприятия по подготовке к зиме, чтобы запустить отопление вовремя. И при запуске тепла нарастить число аварийных бригад для оперативного устранения возможных дефектов.

https://ria.ru/20240926/deputaty-1974913049.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ростов-на-дону, алексей логвиненко, жкх