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Россия имеет возможности для поддержки Приднестровья, заявили в МИД ПМР - РИА Новости, 01.10.2024
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09:40 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/rossija-1975657230.html
Россия имеет возможности для поддержки Приднестровья, заявили в МИД ПМР
Россия имеет возможности для поддержки Приднестровья, заявили в МИД ПМР - РИА Новости, 01.10.2024
Россия имеет возможности для поддержки Приднестровья, заявили в МИД ПМР
Тирасполь уверен, что у России достаточно возможностей для адресной поддержки экономики Приднестровья, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T09:40
2024-10-01T09:40
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Тирасполь уверен, что у России достаточно возможностей для адресной поддержки экономики Приднестровья, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Уверены в том, что у России достаточно возможностей для адресной поддержки жителей и экономики Приднестровья, а также активизации переговорного процесса и задействования международных площадок для недопущения нарушения прав населения ПМР со стороны Молдавии", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также отметил, что в российско-приднестровских отношениях в прошедшие периоды наработана солидная правовая основа – порядка 80 межведомственных и межотраслевых соглашений. "Это хорошая база для дальнейшего развития взаимодействия по широкому спектру направлений. В частности, актуальными остаются вопросы упрощённого вступления приднестровцев в гражданство РФ, использования на территории ПМР средств материнского капитала, содействия сельскохозяйственной и промышленной отраслям", - отметил Игнатьев. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20241001/pridnestrove-1975639326.html
https://ria.ru/20241001/moldaviya-1975641684.html
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в мире, россия, молдавия, тирасполь, виталий игнатьев
В мире, Россия, Молдавия, Тирасполь, Виталий Игнатьев
Россия имеет возможности для поддержки Приднестровья, заявили в МИД ПМР

Глава МИД ПМР: у РФ есть возможности для поддержки экономики Приднестровья

© Sputnik / Irina LeahovaВерховный Совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики
Верховный Совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Sputnik / Irina Leahova
Верховный Совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики . Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Тирасполь уверен, что у России достаточно возможностей для адресной поддержки экономики Приднестровья, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Уверены в том, что у России достаточно возможностей для адресной поддержки жителей и экономики Приднестровья, а также активизации переговорного процесса и задействования международных площадок для недопущения нарушения прав населения ПМР со стороны Молдавии", - сказал Игнатьев.
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Глава МИД ПМР также отметил, что в российско-приднестровских отношениях в прошедшие периоды наработана солидная правовая основа – порядка 80 межведомственных и межотраслевых соглашений. "Это хорошая база для дальнейшего развития взаимодействия по широкому спектру направлений. В частности, актуальными остаются вопросы упрощённого вступления приднестровцев в гражданство РФ, использования на территории ПМР средств материнского капитала, содействия сельскохозяйственной и промышленной отраслям", - отметил Игнатьев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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