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Росавиация рекомендовала отказаться от полетов в Израиль и Иран - РИА Новости, 01.10.2024
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21:56 01.10.2024 (обновлено: 23:07 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/rosaviatsiya-1975828368.html
Росавиация рекомендовала отказаться от полетов в Израиль и Иран
Росавиация рекомендовала отказаться от полетов в Израиль и Иран - РИА Новости, 01.10.2024
Росавиация рекомендовала отказаться от полетов в Израиль и Иран
Росавиация рекомендовала российским авиакомпания воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также в их воздушном пространстве до особого... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:56
2024-10-01T23:07
в мире
израиль
иран
ирак
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Росавиация рекомендовала российским авиакомпания воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также в их воздушном пространстве до особого распоряжения, говорится в сообщении ведомства. "В связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в/из аэропортов этих государств и в их воздушном пространстве до особого распоряжения", - отмечается в сообщении. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
https://ria.ru/20241001/samolet-1975827794.html
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в мире, израиль, иран, ирак, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Ирак, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Росавиация рекомендовала отказаться от полетов в Израиль и Иран

Росавиация рекомендует воздержаться от полетов над Израилем, Ираком и Ираном

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Росавиация рекомендовала российским авиакомпания воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также в их воздушном пространстве до особого распоряжения, говорится в сообщении ведомства.
"В связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в/из аэропортов этих государств и в их воздушном пространстве до особого распоряжения", - отмечается в сообщении.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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В миреИзраильИранИракФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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