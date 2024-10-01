https://ria.ru/20241001/reuters-1975819451.html

Верховный лидер Ирана приказал совершить атаку на Израиль, пишут СМИ

Верховный лидер Ирана приказал совершить атаку на Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024

Верховный лидер Ирана приказал совершить атаку на Израиль, пишут СМИ

Ракетный обстрел Израиля произведен по приказу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:46

2024-10-01T20:46

2024-10-01T21:08

в мире

израиль

али хаменеи

иран

дамаск (город)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ракетный обстрел Израиля произведен по приказу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По данным издания Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю более 400 ракет, сирены воздушной тревоги были включены по всей территории страны. Корреспонденты РИА Новости в Дамаске и Иерусалиме стали свидетелями пролета, предположительно, иранских ракет.

https://ria.ru/20241001/ataka-1975818313.html

израиль

иран

дамаск (город)

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в мире, израиль, али хаменеи, иран, дамаск (город)