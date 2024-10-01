https://ria.ru/20241001/rets-1975714316.html

РЭЦ и ТПП РФ проведут открытый диалог об устойчивом развитии

РЭЦ и ТПП РФ проведут открытый диалог об устойчивом развитии - РИА Новости, 01.10.2024

РЭЦ и ТПП РФ проведут открытый диалог об устойчивом развитии

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) совместно с Торгово-промышленной палатой России проведет открытый диалог, направленный на обсуждение активного... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:20

2024-10-01T13:20

2024-10-01T13:20

экономика

россия

москва

сергей катырин

центр международной торговли

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) совместно с Торгово-промышленной палатой России проведет открытый диалог, направленный на обсуждение активного внедрения сообществом бизнеса принципов устойчивого развития в проекты в области зеленой экономики и экономики замкнутого цикла в экспортно ориентированные проекты."Эксперты обсудят основные тенденции внедрения этих понятий в России: совершенствование нормативного, финансового и не финансового стимулирования, перспективные направления развития, создание добавленной стоимости, экспорт технологий и проектов, а также обсуждение преимуществ устойчивого развития для бизнеса и повышение его конкурентоспособности на внутреннем и международном рынке; повышение конкурентоспособности субъектов Российской Федерации, внедряющих у себя проекты зеленой экономики; экспортный потенциал продуктов и технологий зеленой экономики и экономики замкнутого цикла", - говорится в сообщение.Дискуссия состоится 14 октября в 13.00–14.30 на форуме "Сделано в России" в Центре международной торговли в Москве, зал №3.Модератором выступит Сергей Катырин – президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте форума.

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россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, москва, сергей катырин, центр международной торговли, российский экспортный центр (рэц)