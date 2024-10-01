https://ria.ru/20241001/rets-1975714316.html
РЭЦ и ТПП РФ проведут открытый диалог об устойчивом развитии
РЭЦ и ТПП РФ проведут открытый диалог об устойчивом развитии - РИА Новости, 01.10.2024
РЭЦ и ТПП РФ проведут открытый диалог об устойчивом развитии
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) совместно с Торгово-промышленной палатой России проведет открытый диалог, направленный на обсуждение активного... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:20
2024-10-01T13:20
2024-10-01T13:20
экономика
россия
москва
сергей катырин
центр международной торговли
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) совместно с Торгово-промышленной палатой России проведет открытый диалог, направленный на обсуждение активного внедрения сообществом бизнеса принципов устойчивого развития в проекты в области зеленой экономики и экономики замкнутого цикла в экспортно ориентированные проекты."Эксперты обсудят основные тенденции внедрения этих понятий в России: совершенствование нормативного, финансового и не финансового стимулирования, перспективные направления развития, создание добавленной стоимости, экспорт технологий и проектов, а также обсуждение преимуществ устойчивого развития для бизнеса и повышение его конкурентоспособности на внутреннем и международном рынке; повышение конкурентоспособности субъектов Российской Федерации, внедряющих у себя проекты зеленой экономики; экспортный потенциал продуктов и технологий зеленой экономики и экономики замкнутого цикла", - говорится в сообщение.Дискуссия состоится 14 октября в 13.00–14.30 на форуме "Сделано в России" в Центре международной торговли в Москве, зал №3.Модератором выступит Сергей Катырин – президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, сергей катырин, центр международной торговли, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Москва, Сергей Катырин, Центр международной торговли, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) совместно с Торгово-промышленной палатой России проведет открытый диалог, направленный на обсуждение активного внедрения сообществом бизнеса принципов устойчивого развития в проекты в области зеленой экономики и экономики замкнутого цикла в экспортно ориентированные проекты.
"Эксперты обсудят основные тенденции внедрения этих понятий в России: совершенствование нормативного, финансового и не финансового стимулирования, перспективные направления развития, создание добавленной стоимости, экспорт технологий и проектов, а также обсуждение преимуществ устойчивого развития для бизнеса и повышение его конкурентоспособности на внутреннем и международном рынке; повышение конкурентоспособности субъектов Российской Федерации, внедряющих у себя проекты зеленой экономики; экспортный потенциал продуктов и технологий зеленой экономики и экономики замкнутого цикла", - говорится в сообщение.
Дискуссия состоится 14 октября в 13.00–14.30 на форуме "Сделано в России" в Центре международной торговли
в Москве
, зал №3.
Модератором выступит Сергей Катырин
– президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте форума.