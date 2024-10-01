https://ria.ru/20241001/rekonstruktsiya-1975670443.html
Реконструкция газопроводов завершилась в Тимирязевском районе Москвы
Реконструкция газопроводов завершилась в Тимирязевском районе Москвы - РИА Новости, 01.10.2024
Реконструкция газопроводов завершилась в Тимирязевском районе Москвы
Специалисты завершили реконструкцию газопроводов в Тимирязевском районе Москвы, они восстановили стальные трубы протяженностью более 1,5 километра, сообщается... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:32
2024-10-01T10:32
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Специалисты завершили реконструкцию газопроводов в Тимирязевском районе Москвы, они восстановили стальные трубы протяженностью более 1,5 километра, сообщается на сайте мэра и правительства города. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали газопроводы низкого и среднего давления в Тимирязевском районе столицы. Проект предусматривал восстановление стальных труб протяженностью более полутора километров от улицы Костякова до Дмитровского шоссе, проложенных еще в прошлом столетии", - говорится в сообщении. Отмечается, что реконструкция началась в апреле 2023 года. Работы проходили рядом с технической зоной метрополитена и без отключения потребителей от коммуникаций.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Специалисты завершили реконструкцию газопроводов в Тимирязевском районе Москвы, они восстановили стальные трубы протяженностью более 1,5 километра, сообщается на сайте мэра и правительства города.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали газопроводы низкого и среднего давления в Тимирязевском районе столицы. Проект предусматривал восстановление стальных труб протяженностью более полутора километров от улицы Костякова до Дмитровского шоссе, проложенных еще в прошлом столетии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реконструкция началась в апреле 2023 года. Работы проходили рядом с технической зоной метрополитена и без отключения потребителей от коммуникаций.