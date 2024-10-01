https://ria.ru/20241001/rekonstruktsiya-1975670443.html

Реконструкция газопроводов завершилась в Тимирязевском районе Москвы

Реконструкция газопроводов завершилась в Тимирязевском районе Москвы - РИА Новости, 01.10.2024

Реконструкция газопроводов завершилась в Тимирязевском районе Москвы

Специалисты завершили реконструкцию газопроводов в Тимирязевском районе Москвы, они восстановили стальные трубы протяженностью более 1,5 километра, сообщается... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:32

2024-10-01T10:32

2024-10-01T10:32

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Специалисты завершили реконструкцию газопроводов в Тимирязевском районе Москвы, они восстановили стальные трубы протяженностью более 1,5 километра, сообщается на сайте мэра и правительства города. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали газопроводы низкого и среднего давления в Тимирязевском районе столицы. Проект предусматривал восстановление стальных труб протяженностью более полутора километров от улицы Костякова до Дмитровского шоссе, проложенных еще в прошлом столетии", - говорится в сообщении. Отмечается, что реконструкция началась в апреле 2023 года. Работы проходили рядом с технической зоной метрополитена и без отключения потребителей от коммуникаций.

https://realty.ria.ru/20241001/moskva-1974835170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы