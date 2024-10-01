https://ria.ru/20241001/registratsiya-1975656229.html

Открыта регистрация на участие в восьмом сезоне проекта "Открой#Моспром"

Открыта регистрация на участие в восьмом сезоне проекта "Открой#Моспром" - РИА Новости, 01.10.2024

Открыта регистрация на участие в восьмом сезоне проекта "Открой#Моспром"

Дан старт регистрации на участие в восьмом в этом году сезоне экскурсий на предприятия столицы в рамках проекта "Открой#Моспром, сообщил министр правительства... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:13

2024-10-01T10:13

2024-10-01T10:13

анатолий гарбузов

москва

сибур холдинг

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Дан старт регистрации на участие в восьмом в этом году сезоне экскурсий на предприятия столицы в рамках проекта "Открой#Моспром, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.В ходе экскурсий, которые пройдут с 7 по 18 октября, можно познакомиться с производственным процессом различной продукции, а также узнать историю московских предприятий."Москва – один из ведущих образовательных центров для промышленности страны. Готовить кадры мы начинаем с юности, для этого реализуем специальные мероприятия, в числе которых "Открой#Моспром". Однако участниками проекта могут стать как дети, так и взрослые", – приводятся в сообщении слова Гарбузова.Он пояснил, что в рамках нового сезона, который приурочен ко Дню московской промышленности, подготовлено около 150 экскурсий и 70 мастер-классов. Гости и жители столицы побывают на 25 высокотехнологичных столичных предприятиях по выпуску лифтов, микроэлектроники, кабельной, пищевой продукции и других изделий.Участники смогут посетить производства "Москабельмета", "Щербинского лифтостроительного завода", а также "ЭЛТЕЗЫ".В прошлом сезоне экскурсанты побывали на площадке концерна "Бабаевский", фабрике вентиляции "Галвент", а также посетили научную площадку "Сибур полилаб".Для удобства власти города запустили мини-приложение "Открытая промышленность" в соцсети "ВКонтакте". Любой пользователь за выполнение заданий, прохождение квизов, просмотр видео, ответы на вопросы получает баллы, которые сможет обменять на посещение экскурсий и сувенирную продукцию от производителей Москвы, добавили в ДИПП.Там напомнили, что проект "Открой#Моспром" начался в 2019 году. На сегодняшний день он объединяет свыше 10 форматов мероприятий: экскурсии на предприятия, мастер-классы, викторины, видеотуры, фотовыставки, интеллектуальные игры, лекции и многое другое. Значимость проекта подтверждают награды. Например, он был отмечен в категориях "Образование и наука" в рамках программы "Лучшие социальные проекты России", "Регион — наставник по промышленному туризму" в рамках программы Агентства стратегических инициатив "Открытая промышленность и номинации "Промышленный маршрут" народной премии "Маршрут построен".

https://ria.ru/20241001/tekhnopark-1975606085.html

https://ria.ru/20240930/prompark-1975496085.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

анатолий гарбузов, москва, сибур холдинг