https://ria.ru/20241001/rebrending-1975113786.html

Коллегия "Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры" провела ребрендинг

Коллегия "Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры" провела ребрендинг - РИА Новости, 01.10.2024

Коллегия "Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры" провела ребрендинг

Московская коллегия адвокатов "Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры" (AKG Partners) объявила о завершающей стадии ребрендинга, закрепив в своем названии пул... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T09:31

2024-10-01T09:31

2024-10-01T09:31

россия

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Московская коллегия адвокатов "Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры" (AKG Partners) объявила о завершающей стадии ребрендинга, закрепив в своем названии пул ключевых партнеров, сообщили в коллегии.Обновление логотипа в связи со сменой названия коллегии при сохранении основных элементов фирменного стиля - намеренный концептуальный шаг стратегии - отразить изменения в организационной структуре с принципом невмешательства в идеологию и фундаментальные опоры компании по защите и укреплению финансового и репутационного капиталов ее доверителей.За последние три года Московская коллегия адвокатов "Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры"совершила рывок в развитии. Крупный бизнес и корпорации стали основными клиентами AKG Partners. Динамика бизнеса обуславливает выбранный фокус деятельности коллегии, что важно в условиях происходящих реформ в системе деловых национальных и мировых взаимоотношений, требующих от людей и бизнеса смены парадигмы мышления."В период нестабильного рынка и обновляющейся законодательной базы мы продолжаем укреплять свои позиции и адаптироваться к новым задачам. Логичным шагом в процессе перехода на новый уровень стало усиление нашей команды ведущим партнером Максимом Каганским, который присоединился к команде в марте 2023 года. Очевидно, что заключительным этапом изменений становится ренейминг. Подобные обновления для бизнеса, построенного на интеллекте, являются жизненно необходимым. Смена названия позволит представить ключевой состав партнеров коллегии, подчеркнуть нашу деятельность в бизнес-сегменте и сохранить преемственность заложенных еще при основании компании корпоративных ценностей", – сообщил председатель Совета AKG Partners, адвокат Андрей Андреев.Он добавил, что актуальный брендинг с узнаваемым оранжевым цветовым решением ассоциируется с основательностью, смелостью и нетипичным подходом в подборе комплексных мер для доверителей."А также отражает нашу активную позицию по поддержке спорта в стране, в частности коллегия выступает попечителем Федерации панкратиона России. Кроме того, Максим Каганский, развивая международную лигу профессионального бокса Hardcore boxing (Хардкор боксинг) и юниорскую лигу смешанных единоборств Pride JFC (Прайд ДжиЭфCи) будучи их главой, подстегнул создать в коллегии специальное направление по содействию в организации ряда спортивных событий для данных видов спорта", - рассказывает Андреев.В AKG Partners Максим Каганский занимается созданием инвестиционно-финансовой структуры для оценки крупных проектов и сопровождением инвестиционных контрактов заказчиков.Максим Каганский - выпускник Московского юридического института МВД России (с 2014 года носит почетное наименование — МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя) и Московского института банковского дела. Каганский руководит инвестиционной компанией "Вектор", является соакционером ТРК "Атриум" и основателем Благотворительного фонда "Николаша". В марте 2024 года Максим возглавил совет директоров Desport (Диспорт)."За время моей работы в коллегии инвестиционно-финансовая практика стала одной из ключевых, объединив возможности и ресурсы каждого партнера - клиентские базы, партнерские и агентские контакты, интеллектуальные и технологические решения. Генеральной компетенцией практики становится анализ и прогнозирование рыночных тенденций, что позволяет оперативно подбирать индивидуальные решения, способствующие сохранению и росту финансовых показателей бизнеса наших заказчиков, укреплению их позиций на рынке", - прокомментировал Партнер AKG Partners Максим Каганский.В коллегии пояснили, что ренейминг не отразится на порядке взаимодействия с текущими заказчиками, и будет сохранена полная непрерывность бизнес-процессов. Все действующие договоры и документы сохраняют юридическую силу и не требуют переоформления. Другие реквизиты компаний, в том числе банковские, остаются прежними. Московская коллегия адвокатов "Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры" (до сентября 2024г. ABG Partners) была основана в 2021 году. В 2024 году коллегия сменила название на AKG Partners - МКА "Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры" в связи c переходом Евгения Бодрова в другую практику в рамках коллегии и присоединением ключевого партнера Максима Каганского, возглавившего направление финансового и инвестиционного консалтинга. В команде работают более 30 специалистов: адвокаты, арбитражные управляющие, юристы-аналитики, судебные юристы, финансовые аналитики. Коллегия отмечена рейтингами Право-300, Коммерсантъ, рэнкингом Forbes Club Legal Ranking. Клиенты коллегии - крупный бизнес и корпорации.Реклама, МКА "АКГ И ПАРТНЕРЫ", erid: F7NfYUJCUneP2W29uuDj

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия