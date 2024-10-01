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СМИ: США и ВСУ тестируют телефоны с ПО для противодействия российской РЭБ - РИА Новости, 01.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:19 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/reb-1975713810.html
СМИ: США и ВСУ тестируют телефоны с ПО для противодействия российской РЭБ
СМИ: США и ВСУ тестируют телефоны с ПО для противодействия российской РЭБ - РИА Новости, 01.10.2024
СМИ: США и ВСУ тестируют телефоны с ПО для противодействия российской РЭБ
Американская компания Zephr вместе с украинскими военными тестирует использование мобильных телефонов, оснащенных специальным программным обеспечением, для... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:19
2024-10-01T13:19
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
украина
сша
gps
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американская компания Zephr вместе с украинскими военными тестирует использование мобильных телефонов, оснащенных специальным программным обеспечением, для обнаружения российских систем РЭБ, сообщает издание Defense One со ссылкой на главу компании Шона Гормана. "По данным американской компании, работающей над разработкой такой системы на Украине, сетевые сотовые телефоны, работающие под управлением специального программного обеспечения, могут стать дешевым и простым в развертывании средством противодействия сложной российской тактике радиоэлектронной борьбы", - пишет издание. В частности, с апреля компания проводит тестирование смартфонов Android Pixel, на которые загружено их программное обеспечение, прикрепляя их к дронам и автомобилям вблизи линии фронта. Предполагается, что с помощью таких устройств украинские военные смогут получить данные о российских системах, заглушающих сигналы GPS. Издание отмечает, что для стандартного обнаружения и нахождения устройств глушения обычно требуются высококлассные программно-определяемые радиостанции, то есть оборудование, которое США и другие хорошо финансируемые армии могут выдавать своим войскам. Однако менее крупные армии с ограниченными бюджетами, такие как Украина, с трудом приобретают их в больших количествах.
https://ria.ru/20240422/volnorez-1941472512.html
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в мире, технологии, украина, сша, gps
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, США, GPS
СМИ: США и ВСУ тестируют телефоны с ПО для противодействия российской РЭБ

Defense One: Zephr и ВСУ тестируют телефоны для выявления российских систем РЭБ

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американская компания Zephr вместе с украинскими военными тестирует использование мобильных телефонов, оснащенных специальным программным обеспечением, для обнаружения российских систем РЭБ, сообщает издание Defense One со ссылкой на главу компании Шона Гормана.
"По данным американской компании, работающей над разработкой такой системы на Украине, сетевые сотовые телефоны, работающие под управлением специального программного обеспечения, могут стать дешевым и простым в развертывании средством противодействия сложной российской тактике радиоэлектронной борьбы", - пишет издание.
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В частности, с апреля компания проводит тестирование смартфонов Android Pixel, на которые загружено их программное обеспечение, прикрепляя их к дронам и автомобилям вблизи линии фронта. Предполагается, что с помощью таких устройств украинские военные смогут получить данные о российских системах, заглушающих сигналы GPS.
Издание отмечает, что для стандартного обнаружения и нахождения устройств глушения обычно требуются высококлассные программно-определяемые радиостанции, то есть оборудование, которое США и другие хорошо финансируемые армии могут выдавать своим войскам. Однако менее крупные армии с ограниченными бюджетами, такие как Украина, с трудом приобретают их в больших количествах.
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