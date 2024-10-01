https://ria.ru/20241001/razgovor-1975830662.html
Путин не планирует телефонного разговора с Нетаньяху, заявили в Кремле
Путин не планирует телефонного разговора с Нетаньяху, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.10.2024
Путин не планирует телефонного разговора с Нетаньяху, заявили в Кремле
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в настоящий момент нет планов по проведению телефонных контактов между лидерами... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:14
2024-10-01T22:14
2024-10-01T23:08
политика
биньямин нетаньяху
дмитрий песков
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
владимир путин
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в настоящий момент нет планов по проведению телефонных контактов между лидерами России и Израиля.Ранее израильские СМИ сообщили об обсуждении возможности организации телефонного разговора Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху на фоне обострения ситуации в регионе."В настоящий момент нет таких планов", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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Политика, Биньямин Нетаньяху, Дмитрий Песков, Израиль, Россия, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Владимир Путин, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Путин не планирует телефонного разговора с Нетаньяху, заявили в Кремле
Песков: у Путина нет планов о проведении телефонного разговора с Нетаньяху