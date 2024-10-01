Рейтинг@Mail.ru
Путин не планирует телефонного разговора с Нетаньяху, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 01.10.2024 (обновлено: 23:08 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/razgovor-1975830662.html
Путин не планирует телефонного разговора с Нетаньяху, заявили в Кремле
Путин не планирует телефонного разговора с Нетаньяху, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.10.2024
Путин не планирует телефонного разговора с Нетаньяху, заявили в Кремле
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в настоящий момент нет планов по проведению телефонных контактов между лидерами... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:14
2024-10-01T23:08
политика
биньямин нетаньяху
дмитрий песков
израиль
россия
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
владимир путин
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в настоящий момент нет планов по проведению телефонных контактов между лидерами России и Израиля.Ранее израильские СМИ сообщили об обсуждении возможности организации телефонного разговора Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху на фоне обострения ситуации в регионе."В настоящий момент нет таких планов", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_f79bf502a53965129c19403efd8da394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, биньямин нетаньяху, дмитрий песков, израиль, россия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, владимир путин, обострение ситуации между ираном и израилем
Политика, Биньямин Нетаньяху, Дмитрий Песков, Израиль, Россия, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Владимир Путин, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Путин не планирует телефонного разговора с Нетаньяху, заявили в Кремле

Песков: у Путина нет планов о проведении телефонного разговора с Нетаньяху

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в настоящий момент нет планов по проведению телефонных контактов между лидерами России и Израиля.
Ранее израильские СМИ сообщили об обсуждении возможности организации телефонного разговора Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху на фоне обострения ситуации в регионе.
"В настоящий момент нет таких планов", - сказал Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
Вчера, 13:52
 
ПолитикаБиньямин НетаньяхуДмитрий ПесковИзраильРоссияОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Владимир ПутинОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала