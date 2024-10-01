https://ria.ru/20241001/razgovor-1975830662.html

Путин не планирует телефонного разговора с Нетаньяху, заявили в Кремле

Путин не планирует телефонного разговора с Нетаньяху, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.10.2024

Путин не планирует телефонного разговора с Нетаньяху, заявили в Кремле

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в настоящий момент нет планов по проведению телефонных контактов между лидерами... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T22:14

2024-10-01T22:14

2024-10-01T23:08

политика

биньямин нетаньяху

дмитрий песков

израиль

россия

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

владимир путин

обострение ситуации между ираном и израилем

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в настоящий момент нет планов по проведению телефонных контактов между лидерами России и Израиля.Ранее израильские СМИ сообщили об обсуждении возможности организации телефонного разговора Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху на фоне обострения ситуации в регионе."В настоящий момент нет таких планов", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, биньямин нетаньяху, дмитрий песков, израиль, россия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, владимир путин, обострение ситуации между ираном и израилем