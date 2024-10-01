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КСИР Ирана впервые использовал гиперзвуковые ракеты при атаке на Израиль

КСИР Ирана впервые использовал гиперзвуковые ракеты при атаке на Израиль - РИА Новости, 01.10.2024

КСИР Ирана впервые использовал гиперзвуковые ракеты при атаке на Израиль

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) впервые применил гиперзвуковые ракеты Fattah для уничтожения израильского противоракетного... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T21:34

2024-10-01T21:34

2024-10-01T21:50

иран

в мире

израиль

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕГЕРАН, 1 окт – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) впервые применил гиперзвуковые ракеты Fattah для уничтожения израильского противоракетного комплекса (ПРК) "Хец", передает иранское агентство IRIB."КСИР впервые уничтожил радиолокационный щит ПРК "Хец" 2 и 3 гиперзвуковыми ракетами Fattah", - говорится в сообщении агентства.

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Иранские ракеты в небе над Израилем Иранские ракеты в небе над Израилем. 2024-10-01T21:34 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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