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КСИР Ирана впервые использовал гиперзвуковые ракеты при атаке на Израиль - РИА Новости, 01.10.2024
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21:34 01.10.2024 (обновлено: 21:50 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/rakety-1975826279.html
КСИР Ирана впервые использовал гиперзвуковые ракеты при атаке на Израиль
КСИР Ирана впервые использовал гиперзвуковые ракеты при атаке на Израиль - РИА Новости, 01.10.2024
КСИР Ирана впервые использовал гиперзвуковые ракеты при атаке на Израиль
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) впервые применил гиперзвуковые ракеты Fattah для уничтожения израильского противоракетного... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:34
2024-10-01T21:50
иран
в мире
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕГЕРАН, 1 окт – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) впервые применил гиперзвуковые ракеты Fattah для уничтожения израильского противоракетного комплекса (ПРК) "Хец", передает иранское агентство IRIB."КСИР впервые уничтожил радиолокационный щит ПРК "Хец" 2 и 3 гиперзвуковыми ракетами Fattah", - говорится в сообщении агентства.
иран
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4.7
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Иранские ракеты в небе над Израилем
Иранские ракеты в небе над Израилем.
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иран, в мире, израиль, видео, обострение ситуации между ираном и израилем
Иран, В мире, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
КСИР Ирана впервые использовал гиперзвуковые ракеты при атаке на Израиль
ТЕГЕРАН, 1 окт – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) впервые применил гиперзвуковые ракеты Fattah для уничтожения израильского противоракетного комплекса (ПРК) "Хец", передает иранское агентство IRIB.
2024-10-01T21:34
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КСИР Ирана впервые использовал гиперзвуковые ракеты при атаке на Израиль

IRIB: КСИР Ирана впервые использовал гиперзвуковые ракеты при атаке на Израиль

© СоцсетиРакетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Соцсети
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
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ТЕГЕРАН, 1 окт – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) впервые применил гиперзвуковые ракеты Fattah для уничтожения израильского противоракетного комплекса (ПРК) "Хец", передает иранское агентство IRIB.
"КСИР впервые уничтожил радиолокационный щит ПРК "Хец" 2 и 3 гиперзвуковыми ракетами Fattah", - говорится в сообщении агентства.
 
ИранВ миреИзраильОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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