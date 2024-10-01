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Проукраинский радикал рассказал, как планировал напасть на одноклассников - РИА Новости, 01.10.2024
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14:27 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/radikal-1975727949.html
Проукраинский радикал рассказал, как планировал напасть на одноклассников
Проукраинский радикал рассказал, как планировал напасть на одноклассников - РИА Новости, 01.10.2024
Проукраинский радикал рассказал, как планировал напасть на одноклассников
Задержанный проукраинский радикал рассказал, как планировал напасть на своих одноклассников, видеозапись с признанием публикует ФСБ России. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:27
2024-10-01T14:27
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Задержанный проукраинский радикал рассказал, как планировал напасть на своих одноклассников, видеозапись с признанием публикует ФСБ России.На видео показан подросток, сидящий в квартире на кровати с ученической тетрадью в руках. Листая тетрадь, задержанный пояснял, что в ней изображено."Это план кабинета, в котором хотел совершить насильственные действия в отношении своих одноклассников", - сказал он.Сам план был, по его словам, рассчитан на 2025 год."Зайти в класс, принести оружие, ждать уроков. Подождать, когда будут все в классе", - добавил задержанный.ФСБ сообщила о задержании 39 проукраинских радикалов, которые склоняли подростков к насилию в отношении представителей власти, одноклассников и учителей. Возраст задержанных - от 14 до 35 лет, установлена причастность девяти из них к подготовке вооруженных нападений. Профилактические и оперативные мероприятия прошли в 78 регионах России, изъяты боеприпасы и оружие.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Задержание проукраинских радикалов, готовивших нападения на учителей и представителей госорганов
ФСБ показала видео с задержанными (в том числе подростками), готовившими по заданию украинских кураторов нападения на учителей и одноклассников. В распоряжении ведомства также оказались кадры тренировки по применению зажигательных веществ. Один из задержанных рассказал, как собирался напасть на одноклассников (и показал свой план).
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Проукраинский радикал рассказал, как планировал напасть на одноклассников

Украинский радикал показал план, разработанный для нападения на одноклассников

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Задержанный проукраинский радикал рассказал, как планировал напасть на своих одноклассников, видеозапись с признанием публикует ФСБ России.
На видео показан подросток, сидящий в квартире на кровати с ученической тетрадью в руках. Листая тетрадь, задержанный пояснял, что в ней изображено.
«
"Это план кабинета, в котором хотел совершить насильственные действия в отношении своих одноклассников", - сказал он.
Сам план был, по его словам, рассчитан на 2025 год.
«
"Зайти в класс, принести оружие, ждать уроков. Подождать, когда будут все в классе", - добавил задержанный.
ФСБ сообщила о задержании 39 проукраинских радикалов, которые склоняли подростков к насилию в отношении представителей власти, одноклассников и учителей. Возраст задержанных - от 14 до 35 лет, установлена причастность девяти из них к подготовке вооруженных нападений. Профилактические и оперативные мероприятия прошли в 78 регионах России, изъяты боеприпасы и оружие.
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