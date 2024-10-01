https://ria.ru/20241001/radikal-1975727949.html

Проукраинский радикал рассказал, как планировал напасть на одноклассников

Проукраинский радикал рассказал, как планировал напасть на одноклассников - РИА Новости, 01.10.2024

Проукраинский радикал рассказал, как планировал напасть на одноклассников

Задержанный проукраинский радикал рассказал, как планировал напасть на своих одноклассников, видеозапись с признанием публикует ФСБ России. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T14:27

2024-10-01T14:27

2024-10-01T14:27

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Задержанный проукраинский радикал рассказал, как планировал напасть на своих одноклассников, видеозапись с признанием публикует ФСБ России.На видео показан подросток, сидящий в квартире на кровати с ученической тетрадью в руках. Листая тетрадь, задержанный пояснял, что в ней изображено."Это план кабинета, в котором хотел совершить насильственные действия в отношении своих одноклассников", - сказал он.Сам план был, по его словам, рассчитан на 2025 год."Зайти в класс, принести оружие, ждать уроков. Подождать, когда будут все в классе", - добавил задержанный.ФСБ сообщила о задержании 39 проукраинских радикалов, которые склоняли подростков к насилию в отношении представителей власти, одноклассников и учителей. Возраст задержанных - от 14 до 35 лет, установлена причастность девяти из них к подготовке вооруженных нападений. Профилактические и оперативные мероприятия прошли в 78 регионах России, изъяты боеприпасы и оружие.

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание проукраинских радикалов, готовивших нападения на учителей и представителей госорганов ФСБ показала видео с задержанными (в том числе подростками), готовившими по заданию украинских кураторов нападения на учителей и одноклассников. В распоряжении ведомства также оказались кадры тренировки по применению зажигательных веществ. Один из задержанных рассказал, как собирался напасть на одноклассников (и показал свой план). 2024-10-01T14:27 true PT2M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)