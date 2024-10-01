https://ria.ru/20241001/radikal-1975727949.html
Проукраинский радикал рассказал, как планировал напасть на одноклассников
Проукраинский радикал рассказал, как планировал напасть на одноклассников - РИА Новости, 01.10.2024
Проукраинский радикал рассказал, как планировал напасть на одноклассников
Задержанный проукраинский радикал рассказал, как планировал напасть на своих одноклассников, видеозапись с признанием публикует ФСБ России. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:27
2024-10-01T14:27
2024-10-01T14:27
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Задержанный проукраинский радикал рассказал, как планировал напасть на своих одноклассников, видеозапись с признанием публикует ФСБ России.На видео показан подросток, сидящий в квартире на кровати с ученической тетрадью в руках. Листая тетрадь, задержанный пояснял, что в ней изображено."Это план кабинета, в котором хотел совершить насильственные действия в отношении своих одноклассников", - сказал он.Сам план был, по его словам, рассчитан на 2025 год."Зайти в класс, принести оружие, ждать уроков. Подождать, когда будут все в классе", - добавил задержанный.ФСБ сообщила о задержании 39 проукраинских радикалов, которые склоняли подростков к насилию в отношении представителей власти, одноклассников и учителей. Возраст задержанных - от 14 до 35 лет, установлена причастность девяти из них к подготовке вооруженных нападений. Профилактические и оперативные мероприятия прошли в 78 регионах России, изъяты боеприпасы и оружие.
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975730151_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e6c21360519bfc2b7f724cf10b27b1de.jpg
Задержание проукраинских радикалов, готовивших нападения на учителей и представителей госорганов
ФСБ показала видео с задержанными (в том числе подростками), готовившими по заданию украинских кураторов нападения на учителей и одноклассников. В распоряжении ведомства также оказались кадры тренировки по применению зажигательных веществ. Один из задержанных рассказал, как собирался напасть на одноклассников (и показал свой план).
2024-10-01T14:27
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PT2M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Проукраинский радикал рассказал, как планировал напасть на одноклассников
Украинский радикал показал план, разработанный для нападения на одноклассников
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Задержанный проукраинский радикал рассказал, как планировал напасть на своих одноклассников, видеозапись с признанием публикует ФСБ России.
На видео показан подросток, сидящий в квартире на кровати с ученической тетрадью в руках. Листая тетрадь, задержанный пояснял, что в ней изображено.
«
"Это план кабинета, в котором хотел совершить насильственные действия в отношении своих одноклассников", - сказал он.
Сам план был, по его словам, рассчитан на 2025 год.
«
"Зайти в класс, принести оружие, ждать уроков. Подождать, когда будут все в классе", - добавил задержанный.
ФСБ сообщила о задержании 39 проукраинских радикалов, которые склоняли подростков к насилию в отношении представителей власти, одноклассников и учителей. Возраст задержанных - от 14 до 35 лет, установлена причастность девяти из них к подготовке вооруженных нападений. Профилактические и оперативные мероприятия прошли в 78 регионах России, изъяты боеприпасы и оружие.