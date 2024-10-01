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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 01.10.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Российские средства ПВО около 18.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T19:11
2024-10-01T19:11
2024-10-01T19:18
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО около 18.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Первого октября около 18.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Минобороны: ПВО уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области