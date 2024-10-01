https://ria.ru/20241001/pvo-1975645184.html

Над Белгородской областью уничтожили восемь украинских дронов

Над Белгородской областью уничтожили восемь украинских дронов - РИА Новости, 01.10.2024

Над Белгородской областью уничтожили восемь украинских дронов

Российские средства ПВО уничтожили за ночь восемь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T07:27

2024-10-01T07:27

2024-10-01T07:27

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь восемь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241001/rossiya-1975641253.html

белгородская область

россия

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белгородская область, россия