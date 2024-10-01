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Путин надеется, что Цивилев освоился в качестве главы Минэнерго - РИА Новости, 01.10.2024
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17:43 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/putin-1975787604.html
Путин надеется, что Цивилев освоился в качестве главы Минэнерго
Путин надеется, что Цивилев освоился в качестве главы Минэнерго - РИА Новости, 01.10.2024
Путин надеется, что Цивилев освоился в качестве главы Минэнерго
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что министр энергетики РФ Сергей Цивилев уже освоился на своей должности. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:43
2024-10-01T17:43
россия
кемеровская область
сергей цивилев
владимир путин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что министр энергетики РФ Сергей Цивилев уже освоился на своей должности. "Вы, надеюсь, уже освоились в новом качестве, и задел у вас был до этого неплохой, имея в виду, что вы возглавляли один из наиболее развитых с точки зрения энергетики регионов. Прежде всего, касается это угольной отрасли", - заявил Путин во время встречи с Цивилевым в Кремле во вторник. Цивилев возглавлял Кемеровскую область с 2018 по 2024 год, в мае был назначен министром энергетики РФ.
https://ria.ru/20240514/tsivilev-1945534348.html
россия
кемеровская область
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Встреча Путина с министром энергетики Цивилевым
Путин встретился с министром энергетики Цивилевым. Обсуждалась ситуация в ТЭК и задачи на перспективу.
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россия, кемеровская область, сергей цивилев, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика
Россия, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика
Путин надеется, что Цивилев освоился в качестве главы Минэнерго

Путин надеется, что министр энергетики Цивилев уже освоился на своей должности

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что министр энергетики РФ Сергей Цивилев уже освоился на своей должности.
«
"Вы, надеюсь, уже освоились в новом качестве, и задел у вас был до этого неплохой, имея в виду, что вы возглавляли один из наиболее развитых с точки зрения энергетики регионов. Прежде всего, касается это угольной отрасли", - заявил Путин во время встречи с Цивилевым в Кремле во вторник.
Цивилев возглавлял Кемеровскую область с 2018 по 2024 год, в мае был назначен министром энергетики РФ.
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Биография Сергея Цивилева
14 мая, 22:29
 
РоссияКемеровская областьСергей ЦивилевВладимир ПутинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
 
 
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