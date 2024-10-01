https://ria.ru/20241001/putin-1975787604.html
Путин надеется, что Цивилев освоился в качестве главы Минэнерго
Путин надеется, что Цивилев освоился в качестве главы Минэнерго - РИА Новости, 01.10.2024
Путин надеется, что Цивилев освоился в качестве главы Минэнерго
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что министр энергетики РФ Сергей Цивилев уже освоился на своей должности. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:43
2024-10-01T17:43
2024-10-01T17:43
россия
кемеровская область
сергей цивилев
владимир путин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что министр энергетики РФ Сергей Цивилев уже освоился на своей должности. "Вы, надеюсь, уже освоились в новом качестве, и задел у вас был до этого неплохой, имея в виду, что вы возглавляли один из наиболее развитых с точки зрения энергетики регионов. Прежде всего, касается это угольной отрасли", - заявил Путин во время встречи с Цивилевым в Кремле во вторник. Цивилев возглавлял Кемеровскую область с 2018 по 2024 год, в мае был назначен министром энергетики РФ.
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россия
кемеровская область
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Встреча Путина с министром энергетики Цивилевым
Путин встретился с министром энергетики Цивилевым. Обсуждалась ситуация в ТЭК и задачи на перспективу.
2024-10-01T17:43
true
PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кемеровская область, сергей цивилев, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика
Россия, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика
Путин надеется, что Цивилев освоился в качестве главы Минэнерго
Путин надеется, что министр энергетики Цивилев уже освоился на своей должности