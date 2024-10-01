https://ria.ru/20241001/putin-1975787604.html

Путин надеется, что Цивилев освоился в качестве главы Минэнерго

Путин надеется, что Цивилев освоился в качестве главы Минэнерго - РИА Новости, 01.10.2024

Путин надеется, что Цивилев освоился в качестве главы Минэнерго

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что министр энергетики РФ Сергей Цивилев уже освоился на своей должности. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T17:43

2024-10-01T17:43

2024-10-01T17:43

россия

кемеровская область

сергей цивилев

владимир путин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что министр энергетики РФ Сергей Цивилев уже освоился на своей должности. "Вы, надеюсь, уже освоились в новом качестве, и задел у вас был до этого неплохой, имея в виду, что вы возглавляли один из наиболее развитых с точки зрения энергетики регионов. Прежде всего, касается это угольной отрасли", - заявил Путин во время встречи с Цивилевым в Кремле во вторник. Цивилев возглавлял Кемеровскую область с 2018 по 2024 год, в мае был назначен министром энергетики РФ.

https://ria.ru/20240514/tsivilev-1945534348.html

россия

кемеровская область

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Встреча Путина с министром энергетики Цивилевым Путин встретился с министром энергетики Цивилевым. Обсуждалась ситуация в ТЭК и задачи на перспективу. 2024-10-01T17:43 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, кемеровская область, сергей цивилев, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика