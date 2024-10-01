https://ria.ru/20241001/putin-1975691541.html

Путин проведет рабочую встречу с министром энергетики

Путин проведет рабочую встречу с министром энергетики - РИА Новости, 01.10.2024

Путин проведет рабочую встречу с министром энергетики

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с министром энергетики Сергеем Цивилевым, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:02

2024-10-01T12:02

2024-10-01T12:11

политика

россия

сергей цивилев

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с министром энергетики Сергеем Цивилевым, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня президент работает в Кремле, день сегодня относительно спокойный, идут обычные регулярные встречи, совещания. Будет во второй половине дня у него с докладом Цивилев, министр энергетики. Одна из основных отраслей нашей экономики, критически важная инфраструктура", - сказал Песков. Он добавил, что эта встреча будет публичной.

https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сергей цивилев, дмитрий песков, владимир путин