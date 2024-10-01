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Путин проведет рабочую встречу с министром энергетики
Путин проведет рабочую встречу с министром энергетики - РИА Новости, 01.10.2024
Путин проведет рабочую встречу с министром энергетики
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с министром энергетики Сергеем Цивилевым, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:02
2024-10-01T12:02
2024-10-01T12:11
политика
россия
сергей цивилев
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с министром энергетики Сергеем Цивилевым, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня президент работает в Кремле, день сегодня относительно спокойный, идут обычные регулярные встречи, совещания. Будет во второй половине дня у него с докладом Цивилев, министр энергетики. Одна из основных отраслей нашей экономики, критически важная инфраструктура", - сказал Песков. Он добавил, что эта встреча будет публичной.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сергей цивилев, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Сергей Цивилев, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет рабочую встречу с министром энергетики
Путин во вторник проведет рабочую встречу с министром энергетики Цивилевым
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с министром энергетики Сергеем Цивилевым, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня президент работает в Кремле, день сегодня относительно спокойный, идут обычные регулярные встречи, совещания. Будет во второй половине дня у него с докладом Цивилев, министр энергетики. Одна из основных отраслей нашей экономики, критически важная инфраструктура", - сказал Песков.
Он добавил, что эта встреча будет публичной.