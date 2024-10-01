Рейтинг@Mail.ru
Пушков оценил вероятность снятия санкций с России - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/pushkov-1975680246.html
Пушков оценил вероятность снятия санкций с России
Пушков оценил вероятность снятия санкций с России - РИА Новости, 01.10.2024
Пушков оценил вероятность снятия санкций с России
Западу не удалась изоляция России, но он и впредь будет пытаться держать ее под санкциями, чтобы не дать слово сторонникам нормализации отношений с Москвой,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:40
2024-10-01T11:40
россия
москва
алексей пушков
владимир путин
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839966909_0:65:3031:1770_1920x0_80_0_0_96e1e73b2ca129eb3d6efc5304d6a019.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Западу не удалась изоляция России, но он и впредь будет пытаться держать ее под санкциями, чтобы не дать слово сторонникам нормализации отношений с Москвой, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Западному альянсу не удалась изоляция России, более того - ее политический вес растет вместе с ростом веса БРИКС, в котором Москва играет ключевую роль. Но цели Запада не изменились. Поэтому для него жизненно важно держать Россию под спудом санкций, беспрестанных обвинений и мощной пропагандистской кампании. Это должно создать также такую атмосферу на Западе, чтобы можно было заткнуть рот сторонникам нормализации отношений с Россией, которых больше, чем кажется", - написал Пушков. В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240708/sanktsii-1958113757.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839966909_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_16ba0d31e60d99d03d6c06952cd1fca8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, алексей пушков, владимир путин, брикс
Россия, Москва, Алексей Пушков, Владимир Путин, БРИКС
Пушков оценил вероятность снятия санкций с России

Сенатор Пушков заявил, что Запад продолжит держать Россию под санкциями

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Западу не удалась изоляция России, но он и впредь будет пытаться держать ее под санкциями, чтобы не дать слово сторонникам нормализации отношений с Москвой, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Западному альянсу не удалась изоляция России, более того - ее политический вес растет вместе с ростом веса БРИКС, в котором Москва играет ключевую роль. Но цели Запада не изменились. Поэтому для него жизненно важно держать Россию под спудом санкций, беспрестанных обвинений и мощной пропагандистской кампании. Это должно создать также такую атмосферу на Западе, чтобы можно было заткнуть рот сторонникам нормализации отношений с Россией, которых больше, чем кажется", - написал Пушков.
В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе в Капитолии - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
"Нечего предложить". На Западе признали свое поражение
8 июля, 01:31
 
РоссияМоскваАлексей ПушковВладимир ПутинБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала