Пушков оценил вероятность снятия санкций с России
Сенатор Пушков заявил, что Запад продолжит держать Россию под санкциями
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Западу не удалась изоляция России, но он и впредь будет пытаться держать ее под санкциями, чтобы не дать слово сторонникам нормализации отношений с Москвой, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Западному альянсу не удалась изоляция России, более того - ее политический вес растет вместе с ростом веса БРИКС, в котором Москва играет ключевую роль. Но цели Запада не изменились. Поэтому для него жизненно важно держать Россию под спудом санкций, беспрестанных обвинений и мощной пропагандистской кампании. Это должно создать также такую атмосферу на Западе, чтобы можно было заткнуть рот сторонникам нормализации отношений с Россией, которых больше, чем кажется", - написал Пушков.
В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.