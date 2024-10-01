https://ria.ru/20241001/pushkov-1975680246.html

Пушков оценил вероятность снятия санкций с России

Пушков оценил вероятность снятия санкций с России - РИА Новости, 01.10.2024

Пушков оценил вероятность снятия санкций с России

Западу не удалась изоляция России, но он и впредь будет пытаться держать ее под санкциями, чтобы не дать слово сторонникам нормализации отношений с Москвой,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:40

2024-10-01T11:40

2024-10-01T11:40

россия

москва

алексей пушков

владимир путин

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Западу не удалась изоляция России, но он и впредь будет пытаться держать ее под санкциями, чтобы не дать слово сторонникам нормализации отношений с Москвой, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Западному альянсу не удалась изоляция России, более того - ее политический вес растет вместе с ростом веса БРИКС, в котором Москва играет ключевую роль. Но цели Запада не изменились. Поэтому для него жизненно важно держать Россию под спудом санкций, беспрестанных обвинений и мощной пропагандистской кампании. Это должно создать также такую атмосферу на Западе, чтобы можно было заткнуть рот сторонникам нормализации отношений с Россией, которых больше, чем кажется", - написал Пушков. В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240708/sanktsii-1958113757.html

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россия, москва, алексей пушков, владимир путин, брикс