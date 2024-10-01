https://ria.ru/20241001/provokatsiya-1975655112.html

СВР раскрыла детали подготовки Западом провокации в Сирии

СВР раскрыла детали подготовки Западом провокации в Сирии - РИА Новости, 01.10.2024

СВР раскрыла детали подготовки Западом провокации в Сирии

Запад намерен использовать организацию "Белые каски" в антироссийской и антисирийской провокации с химическим оружием в Сирии, сообщила Служба внешней разведки... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T09:29

2024-10-01T09:29

2024-10-01T09:31

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

белые каски

нато

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Запад намерен использовать организацию "Белые каски" в антироссийской и антисирийской провокации с химическим оружием в Сирии, сообщила Служба внешней разведки РФ. По данным СВР, спецслужбы стран НАТО и Украины готовят инсценировку применения химоружия в Сирии на севере провинции Идлиб, ее замысел состоит в том, чтобы инсценировать применение сирийской армией и воинским контингентом России в САР химического оружия, а затем развернуть кампанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и Организации по запрещению химоружия. "Для этого предполагается задействовать НПО "Белые каски", "прославившуюся" на сирийской земле выполнением грязной работы для британских спецслужб. Ее активисты осуществят видеофиксацию так называемых последствий инцидента и направят в международные организации соответствующее обращение, а также якобы свидетельства мирных жителей с возложением ответственности за произошедшее на Сирию и Россию", - говорится в заявлении пресс-бюро СВР. План провокации в Сирии предусматривает сброс боевиками с дронов заминированной емкости с хлором во время нанесения ВС Сирии и ВКС России ударов по позициям террористов в идлибской зоне деэскалации."План операции предусматривает сброс боевиками с БПЛА заминированной емкости с хлором во время нанесения ВС Сирии и ВКС России ударов по позициям тергруппировок в идлибской зоне деэскалации. В качестве наиболее вероятного места проведения провокации рассматриваются районы к востоку от города Идлиба", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240914/siriya-1972648064.html

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в мире, сирия, россия, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), белые каски, нато