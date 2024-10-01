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СВР раскрыла детали подготовки Западом провокации в Сирии - РИА Новости, 01.10.2024
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09:29 01.10.2024 (обновлено: 09:31 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/provokatsiya-1975655112.html
СВР раскрыла детали подготовки Западом провокации в Сирии
СВР раскрыла детали подготовки Западом провокации в Сирии - РИА Новости, 01.10.2024
СВР раскрыла детали подготовки Западом провокации в Сирии
Запад намерен использовать организацию "Белые каски" в антироссийской и антисирийской провокации с химическим оружием в Сирии, сообщила Служба внешней разведки... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T09:29
2024-10-01T09:31
в мире
сирия
россия
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
белые каски
нато
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Запад намерен использовать организацию "Белые каски" в антироссийской и антисирийской провокации с химическим оружием в Сирии, сообщила Служба внешней разведки РФ. По данным СВР, спецслужбы стран НАТО и Украины готовят инсценировку применения химоружия в Сирии на севере провинции Идлиб, ее замысел состоит в том, чтобы инсценировать применение сирийской армией и воинским контингентом России в САР химического оружия, а затем развернуть кампанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и Организации по запрещению химоружия. "Для этого предполагается задействовать НПО "Белые каски", "прославившуюся" на сирийской земле выполнением грязной работы для британских спецслужб. Ее активисты осуществят видеофиксацию так называемых последствий инцидента и направят в международные организации соответствующее обращение, а также якобы свидетельства мирных жителей с возложением ответственности за произошедшее на Сирию и Россию", - говорится в заявлении пресс-бюро СВР. План провокации в Сирии предусматривает сброс боевиками с дронов заминированной емкости с хлором во время нанесения ВС Сирии и ВКС России ударов по позициям террористов в идлибской зоне деэскалации."План операции предусматривает сброс боевиками с БПЛА заминированной емкости с хлором во время нанесения ВС Сирии и ВКС России ударов по позициям тергруппировок в идлибской зоне деэскалации. В качестве наиболее вероятного места проведения провокации рассматриваются районы к востоку от города Идлиба", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240914/siriya-1972648064.html
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в мире, сирия, россия, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), белые каски, нато
В мире, Сирия, Россия, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Белые каски, НАТО
СВР раскрыла детали подготовки Западом провокации в Сирии

СВР: Запад намерен использовать "Белые каски" в провокации с химоружием в Сирии

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Службы внешней разведки РФ в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Штаб-квартира Службы внешней разведки РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Запад намерен использовать организацию "Белые каски" в антироссийской и антисирийской провокации с химическим оружием в Сирии, сообщила Служба внешней разведки РФ.
По данным СВР, спецслужбы стран НАТО и Украины готовят инсценировку применения химоружия в Сирии на севере провинции Идлиб, ее замысел состоит в том, чтобы инсценировать применение сирийской армией и воинским контингентом России в САР химического оружия, а затем развернуть кампанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и Организации по запрещению химоружия.
"Для этого предполагается задействовать НПО "Белые каски", "прославившуюся" на сирийской земле выполнением грязной работы для британских спецслужб. Ее активисты осуществят видеофиксацию так называемых последствий инцидента и направят в международные организации соответствующее обращение, а также якобы свидетельства мирных жителей с возложением ответственности за произошедшее на Сирию и Россию", - говорится в заявлении пресс-бюро СВР.
План провокации в Сирии предусматривает сброс боевиками с дронов заминированной емкости с хлором во время нанесения ВС Сирии и ВКС России ударов по позициям террористов в идлибской зоне деэскалации.
"План операции предусматривает сброс боевиками с БПЛА заминированной емкости с хлором во время нанесения ВС Сирии и ВКС России ударов по позициям тергруппировок в идлибской зоне деэскалации. В качестве наиболее вероятного места проведения провокации рассматриваются районы к востоку от города Идлиба", - говорится в сообщении.
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В миреСирияРоссияУкраинаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Белые каскиНАТО
 
 
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