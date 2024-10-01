https://ria.ru/20241001/primore-1975778949.html

В Приморье завели дело из-за удержания мигрантом пассажирки в такси

В Приморье завели дело из-за удержания мигрантом пассажирки в такси - РИА Новости, 01.10.2024

В Приморье завели дело из-за удержания мигрантом пассажирки в такси

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы после информации в соцсетях о том, что водитель-мигрант удерживал пассажирку в такси в... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T17:06

2024-10-01T17:06

2024-10-01T17:06

происшествия

россия

владивосток

артем

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы после информации в соцсетях о том, что водитель-мигрант удерживал пассажирку в такси в Приморье, подозреваемого разыскивают, сообщает СУСК России по региону. Ранее в соцсетях разошлось видео инцидента, на кадрах пассажирка такси просит водителя-мигранта выпустить её из машины. Мужчина держит девушку за подол платья и просит номер телефона, но она отказывается. В соцсетях утверждалось, что девушка заказала такси из Владивостока в приморский Артём и якобы всю дорогу таксист вёл непристойные беседы, а потом заблокировал двери, не давая ей выйти из машины. "По факту незаконного лишения свободы следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело (п. "в" ч. 2 ст. 127 УК РФ)", - говорится в сообщении. Обстоятельства незаконного удержания девушки в такси устанавливаются, личность пассажирки установлена, мигранта ищут, информирует следком Приморья.

https://ria.ru/20241001/migrant-1975642477.html

россия

владивосток

артем

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, владивосток, артем, следственный комитет россии (ск рф)