https://ria.ru/20241001/primore-1975778949.html
В Приморье завели дело из-за удержания мигрантом пассажирки в такси
В Приморье завели дело из-за удержания мигрантом пассажирки в такси - РИА Новости, 01.10.2024
В Приморье завели дело из-за удержания мигрантом пассажирки в такси
Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы после информации в соцсетях о том, что водитель-мигрант удерживал пассажирку в такси в... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:06
2024-10-01T17:06
2024-10-01T17:06
происшествия
россия
владивосток
артем
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы после информации в соцсетях о том, что водитель-мигрант удерживал пассажирку в такси в Приморье, подозреваемого разыскивают, сообщает СУСК России по региону. Ранее в соцсетях разошлось видео инцидента, на кадрах пассажирка такси просит водителя-мигранта выпустить её из машины. Мужчина держит девушку за подол платья и просит номер телефона, но она отказывается. В соцсетях утверждалось, что девушка заказала такси из Владивостока в приморский Артём и якобы всю дорогу таксист вёл непристойные беседы, а потом заблокировал двери, не давая ей выйти из машины. "По факту незаконного лишения свободы следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело (п. "в" ч. 2 ст. 127 УК РФ)", - говорится в сообщении. Обстоятельства незаконного удержания девушки в такси устанавливаются, личность пассажирки установлена, мигранта ищут, информирует следком Приморья.
https://ria.ru/20241001/migrant-1975642477.html
россия
владивосток
артем
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, владивосток, артем, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владивосток, Артем, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье завели дело из-за удержания мигрантом пассажирки в такси
СК в Приморье возбудил дело после сообщения об удержании пассажирки в такси