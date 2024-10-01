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В Приморье завели дело из-за удержания мигрантом пассажирки в такси - РИА Новости, 01.10.2024
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17:06 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/primore-1975778949.html
В Приморье завели дело из-за удержания мигрантом пассажирки в такси
В Приморье завели дело из-за удержания мигрантом пассажирки в такси - РИА Новости, 01.10.2024
В Приморье завели дело из-за удержания мигрантом пассажирки в такси
Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы после информации в соцсетях о том, что водитель-мигрант удерживал пассажирку в такси в... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:06
2024-10-01T17:06
происшествия
россия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы после информации в соцсетях о том, что водитель-мигрант удерживал пассажирку в такси в Приморье, подозреваемого разыскивают, сообщает СУСК России по региону. Ранее в соцсетях разошлось видео инцидента, на кадрах пассажирка такси просит водителя-мигранта выпустить её из машины. Мужчина держит девушку за подол платья и просит номер телефона, но она отказывается. В соцсетях утверждалось, что девушка заказала такси из Владивостока в приморский Артём и якобы всю дорогу таксист вёл непристойные беседы, а потом заблокировал двери, не давая ей выйти из машины. "По факту незаконного лишения свободы следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело (п. "в" ч. 2 ст. 127 УК РФ)", - говорится в сообщении. Обстоятельства незаконного удержания девушки в такси устанавливаются, личность пассажирки установлена, мигранта ищут, информирует следком Приморья.
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происшествия, россия, владивосток, артем, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владивосток, Артем, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье завели дело из-за удержания мигрантом пассажирки в такси

СК в Приморье возбудил дело после сообщения об удержании пассажирки в такси

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы после информации в соцсетях о том, что водитель-мигрант удерживал пассажирку в такси в Приморье, подозреваемого разыскивают, сообщает СУСК России по региону.
Ранее в соцсетях разошлось видео инцидента, на кадрах пассажирка такси просит водителя-мигранта выпустить её из машины. Мужчина держит девушку за подол платья и просит номер телефона, но она отказывается. В соцсетях утверждалось, что девушка заказала такси из Владивостока в приморский Артём и якобы всю дорогу таксист вёл непристойные беседы, а потом заблокировал двери, не давая ей выйти из машины.
"По факту незаконного лишения свободы следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело (п. "в" ч. 2 ст. 127 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Обстоятельства незаконного удержания девушки в такси устанавливаются, личность пассажирки установлена, мигранта ищут, информирует следком Приморья.
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