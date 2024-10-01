На Ставрополье вынесли приговор по делу о мошенничестве с сельхозземлями
На Ставрополье вынесли приговор по делу о мошенничестве с ущербом на 60 млн руб
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 1 окт - РИА Новости. Суд признал виновными преступников, причастных к мошенничеству с сельскохозяйственными участками на Ставрополье, бюджету причинен ущерб на сумму около 60 миллионов рублей, сообщает ГУ МВД России по СКФО.
"В Ставропольском крае вынесен приговор в отношении организатора и участников преступного сообщества, причастных к мошенничеству с землями сельхозназначения. Фигуранты предоставили… фиктивные документы, позволяющие им незаконно приобрести право собственности на 10 участков земель сельскохозяйственного назначения. В результате их действий администрациям Минераловодского и Андроповского округов Ставрополья причинен ущерб на сумму порядка 60 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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Также в пресс-службе отметили, что преступники по заниженной стоимости завладели уставным капиталом учредителя одного из сельскохозяйственных предприятий. Потерпевшему причинен ущерб на сумму более 200 миллионов рублей.
В отношении участников сообщества было возбуждено 12 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 163, ч. 4 ст. 159, ч.1 и ч.2 ст. 210 УК РФ.
Во вторник Ленинский районный суд г. Ставрополя признал преступников виновными и приговорил организатора к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, остальных участников - к лишению свободы на срок от 5 до 7 лет и 6 месяцев.