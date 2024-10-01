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В ДНР двух военных ВСУ осудили за убийство двух мирных жителей Мариуполя - РИА Новости, 01.10.2024
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15:54 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/prigovor-1975756613.html
В ДНР двух военных ВСУ осудили за убийство двух мирных жителей Мариуполя
В ДНР двух военных ВСУ осудили за убийство двух мирных жителей Мариуполя - РИА Новости, 01.10.2024
В ДНР двух военных ВСУ осудили за убийство двух мирных жителей Мариуполя
Суд в ДНР приговорил двоих военных ВСУ к 28 годам и еще одного к 29,5 годам лишения свободы за убийство двоих мирных жителей Мариуполя, сообщил СК РФ в... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:54
2024-10-01T15:54
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
мариуполь
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Суд в ДНР приговорил двоих военных ВСУ к 28 годам и еще одного к 29,5 годам лишения свободы за убийство двоих мирных жителей Мариуполя, сообщил СК РФ в Telegram-канале. По версии следствия, в апреле 2022 года 25-летний морпех ВСУ Богдан Потапов, находясь на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, обнаружил двух мирных жителей на железнодорожном мосту. После доклада по радиосвязи другим военнослужащим, 39-летнему Эскендеру Кудусову и 34-летнему Дмитрию Брайко, Потапов получил приказ о ликвидации мирных жителей и расстрелял их из автомата. В результате полученных ранений потерпевшие скончались на месте. "Приговором суда Потапову и Брайко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 28 лет каждому, Кудусову – 29 лет шесть месяцев лишения свободы. Отбывать его фигуранты будут в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что все трое признали вину в полном объеме во время предварительного следствия. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением), пунктов "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой лиц по мотивам политической и идеологической ненависти).
https://ria.ru/20240913/prigovor-1972465129.html
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происшествия, россия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДНР двух военных ВСУ осудили за убийство двух мирных жителей Мариуполя

Суд в ДНР приговорил 2 военных ВСУ к 28 годам за убийство 2 мирных жителей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Суд в ДНР приговорил двоих военных ВСУ к 28 годам и еще одного к 29,5 годам лишения свободы за убийство двоих мирных жителей Мариуполя, сообщил СК РФ в Telegram-канале.
По версии следствия, в апреле 2022 года 25-летний морпех ВСУ Богдан Потапов, находясь на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, обнаружил двух мирных жителей на железнодорожном мосту. После доклада по радиосвязи другим военнослужащим, 39-летнему Эскендеру Кудусову и 34-летнему Дмитрию Брайко, Потапов получил приказ о ликвидации мирных жителей и расстрелял их из автомата. В результате полученных ранений потерпевшие скончались на месте.
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"Приговором суда Потапову и Брайко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 28 лет каждому, Кудусову – 29 лет шесть месяцев лишения свободы. Отбывать его фигуранты будут в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все трое признали вину в полном объеме во время предварительного следствия.
Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением), пунктов "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой лиц по мотивам политической и идеологической ненависти).
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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