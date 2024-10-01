https://ria.ru/20241001/prigovor-1975756613.html

В ДНР двух военных ВСУ осудили за убийство двух мирных жителей Мариуполя

В ДНР двух военных ВСУ осудили за убийство двух мирных жителей Мариуполя - РИА Новости, 01.10.2024

В ДНР двух военных ВСУ осудили за убийство двух мирных жителей Мариуполя

Суд в ДНР приговорил двоих военных ВСУ к 28 годам и еще одного к 29,5 годам лишения свободы за убийство двоих мирных жителей Мариуполя, сообщил СК РФ в... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:54

2024-10-01T15:54

2024-10-01T15:54

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

донецкая народная республика

мариуполь

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Суд в ДНР приговорил двоих военных ВСУ к 28 годам и еще одного к 29,5 годам лишения свободы за убийство двоих мирных жителей Мариуполя, сообщил СК РФ в Telegram-канале. По версии следствия, в апреле 2022 года 25-летний морпех ВСУ Богдан Потапов, находясь на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, обнаружил двух мирных жителей на железнодорожном мосту. После доклада по радиосвязи другим военнослужащим, 39-летнему Эскендеру Кудусову и 34-летнему Дмитрию Брайко, Потапов получил приказ о ликвидации мирных жителей и расстрелял их из автомата. В результате полученных ранений потерпевшие скончались на месте. "Приговором суда Потапову и Брайко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 28 лет каждому, Кудусову – 29 лет шесть месяцев лишения свободы. Отбывать его фигуранты будут в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что все трое признали вину в полном объеме во время предварительного следствия. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением), пунктов "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой лиц по мотивам политической и идеологической ненависти).

https://ria.ru/20240913/prigovor-1972465129.html

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россия

донецкая народная республика

мариуполь

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происшествия, россия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)