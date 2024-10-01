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В Молдавии выразили уверенность, что Приднестровье станет частью Евросоюза - РИА Новости, 01.10.2024
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15:51 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/pridnestrove-1975755627.html
В Молдавии выразили уверенность, что Приднестровье станет частью Евросоюза
В Молдавии выразили уверенность, что Приднестровье станет частью Евросоюза - РИА Новости, 01.10.2024
В Молдавии выразили уверенность, что Приднестровье станет частью Евросоюза
Вице-премьер по экономическому развитию Молдавии Дмитрий Алайба выразил уверенность, что Приднестровье в будущем станет частью Евросоюза. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:51
2024-10-01T15:51
в мире
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КИШИНЕВ, 1 окт — РИА Новости. Вице-премьер по экономическому развитию Молдавии Дмитрий Алайба выразил уверенность, что Приднестровье в будущем станет частью Евросоюза. "Приднестровье достаточно хорошо интегрировано в европейский внутренний рынок, около 80% экспорта идет в Евросоюз", - заявил Алайба в интервью телеканалу Euronews. На вопрос журналиста о том, станет ли регион частью ЕС, он уверенно ответил: "Конечно", - но не смог обозначить сроки евроинтеграции Приднестровья. При этом вице-премьер полагает, что Молдавия станет частью Евросоюза к 2030 году. "Гагаузия и Приднестровье являются составной частью нашей страны. И мы говорим не о Приднестровье, а о районах левобережья Днестра. И речь идет не о Гагаузии, а о Комратском, Вулканештском, Чадыр-Лунгском районах. И эти регионы, как и остальная часть Молдавии все больше интегрируются в Европейский союз", - отметил вице-премьер. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240921/eks-genprokuror-1974040397.html
https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html
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в мире, молдавия, украина, днестр, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Днестр, Евросоюз
В Молдавии выразили уверенность, что Приднестровье станет частью Евросоюза

Вице-премьер Молдавии Алайба: Приднестровье в будущем станет частью Евросоюза

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГерб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 окт — РИА Новости. Вице-премьер по экономическому развитию Молдавии Дмитрий Алайба выразил уверенность, что Приднестровье в будущем станет частью Евросоюза.
"Приднестровье достаточно хорошо интегрировано в европейский внутренний рынок, около 80% экспорта идет в Евросоюз", - заявил Алайба в интервью телеканалу Euronews.
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На вопрос журналиста о том, станет ли регион частью ЕС, он уверенно ответил: "Конечно", - но не смог обозначить сроки евроинтеграции Приднестровья. При этом вице-премьер полагает, что Молдавия станет частью Евросоюза к 2030 году.
"Гагаузия и Приднестровье являются составной частью нашей страны. И мы говорим не о Приднестровье, а о районах левобережья Днестра. И речь идет не о Гагаузии, а о Комратском, Вулканештском, Чадыр-Лунгском районах. И эти регионы, как и остальная часть Молдавии все больше интегрируются в Европейский союз", - отметил вице-премьер.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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