https://ria.ru/20241001/pridnestrove-1975639326.html

Приднестровье ждет от Молдавии извинений за развязывание конфликта

Приднестровье ждет от Молдавии извинений за развязывание конфликта - РИА Новости, 01.10.2024

Приднестровье ждет от Молдавии извинений за развязывание конфликта

Приднестровье ждет от Молдавии извинений за развязывание конфликта в 1992 году, заявил РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T04:59

2024-10-01T04:59

2024-10-01T04:59

в мире

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

виталий игнатьев

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ТИРАСПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Приднестровье ждет от Молдавии извинений за развязывание конфликта в 1992 году, заявил РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. "В международной практике принятие ответственности за совершенные акты насилия нередко помогает оздоровлению отношений и восстановлению исторической справедливости. Как пример – извинения Германии за чудовищные преступления нацистского режима. В нашем случае официальное признание вины Кишиневом за развязывание конфликта также было бы шагом в верном направлении. Приднестровский народ, учитывая понесенные жертвы и страдания, вправе ожидать такого жеста от Кишинева", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также считает извинения Кишинева обязательным в рамках любого мирного процесса по окончательному и всеобъемлющему урегулированию между Приднестровьем и Молдавией. "На текущем этапе в Молдове, очевидно, к этому не готовы. Вместо того, чтобы критически осмыслить события начала 1990-х годов, там пытаются выстраивать глубоко лживую и конъюнктурную госмифологию, чуть ли не представляя уже саму Молдову "жертвой" агрессии. Но хочется верить, что рано или поздно молдавский политический класс созреет до признания совершенных его предшественниками ошибок и реализации конкретных действий, которые позволили бы перевернуть эту трагическую страницу в нашей истории", - отметил Игнатьев. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://ria.ru/20240929/pridnestrove-1975337262.html

https://ria.ru/20241001/moldaviya-1975636689.html

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

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в мире, молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев