Рейтинг@Mail.ru
Приднестровье ждет от Молдавии извинений за развязывание конфликта - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:59 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/pridnestrove-1975639326.html
Приднестровье ждет от Молдавии извинений за развязывание конфликта
Приднестровье ждет от Молдавии извинений за развязывание конфликта - РИА Новости, 01.10.2024
Приднестровье ждет от Молдавии извинений за развязывание конфликта
Приднестровье ждет от Молдавии извинений за развязывание конфликта в 1992 году, заявил РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T04:59
2024-10-01T04:59
в мире
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
виталий игнатьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230797_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_d8b56c5cbfb222fd48301560958d53be.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Приднестровье ждет от Молдавии извинений за развязывание конфликта в 1992 году, заявил РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. "В международной практике принятие ответственности за совершенные акты насилия нередко помогает оздоровлению отношений и восстановлению исторической справедливости. Как пример – извинения Германии за чудовищные преступления нацистского режима. В нашем случае официальное признание вины Кишиневом за развязывание конфликта также было бы шагом в верном направлении. Приднестровский народ, учитывая понесенные жертвы и страдания, вправе ожидать такого жеста от Кишинева", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также считает извинения Кишинева обязательным в рамках любого мирного процесса по окончательному и всеобъемлющему урегулированию между Приднестровьем и Молдавией. "На текущем этапе в Молдове, очевидно, к этому не готовы. Вместо того, чтобы критически осмыслить события начала 1990-х годов, там пытаются выстраивать глубоко лживую и конъюнктурную госмифологию, чуть ли не представляя уже саму Молдову "жертвой" агрессии. Но хочется верить, что рано или поздно молдавский политический класс созреет до признания совершенных его предшественниками ошибок и реализации конкретных действий, которые позволили бы перевернуть эту трагическую страницу в нашей истории", - отметил Игнатьев. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20240929/pridnestrove-1975337262.html
https://ria.ru/20241001/moldaviya-1975636689.html
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230797_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_588535001070d7ee4dbc5054a66ee1e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев
В мире, Молдавия, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика, Виталий Игнатьев
Приднестровье ждет от Молдавии извинений за развязывание конфликта

МИД ПМР: Приднестровье ждет от Молдавии извинений за конфликт в 1992 году

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Приднестровье ждет от Молдавии извинений за развязывание конфликта в 1992 году, заявил РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
"В международной практике принятие ответственности за совершенные акты насилия нередко помогает оздоровлению отношений и восстановлению исторической справедливости. Как пример – извинения Германии за чудовищные преступления нацистского режима. В нашем случае официальное признание вины Кишиневом за развязывание конфликта также было бы шагом в верном направлении. Приднестровский народ, учитывая понесенные жертвы и страдания, вправе ожидать такого жеста от Кишинева", - сказал Игнатьев.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
В Тирасполе обвинили Молдавию в подготовке нападения на Приднестровье
29 сентября, 13:08
Глава МИД ПМР также считает извинения Кишинева обязательным в рамках любого мирного процесса по окончательному и всеобъемлющему урегулированию между Приднестровьем и Молдавией. "На текущем этапе в Молдове, очевидно, к этому не готовы. Вместо того, чтобы критически осмыслить события начала 1990-х годов, там пытаются выстраивать глубоко лживую и конъюнктурную госмифологию, чуть ли не представляя уже саму Молдову "жертвой" агрессии. Но хочется верить, что рано или поздно молдавский политический класс созреет до признания совершенных его предшественниками ошибок и реализации конкретных действий, которые позволили бы перевернуть эту трагическую страницу в нашей истории", - отметил Игнатьев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
В Приднестровье оценили риски провокаций в период выборов в Молдавии
Вчера, 03:50
 
В миреМолдавияКишиневПриднестровская Молдавская РеспубликаВиталий Игнатьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала