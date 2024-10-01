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СК заявил об увеличении числа преступлений, совершенных нелегалами - РИА Новости, 01.10.2024
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16:49 01.10.2024 (обновлено: 16:55 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/prestupleniya-1975772181.html
СК заявил об увеличении числа преступлений, совершенных нелегалами
СК заявил об увеличении числа преступлений, совершенных нелегалами - РИА Новости, 01.10.2024
СК заявил об увеличении числа преступлений, совершенных нелегалами
Число преступлений, которые совершили нелегалы за первые восемь месяцев года, увеличилось почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - с 2 880 до РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:49
2024-10-01T16:55
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Число преступлений, которые совершили нелегалы за первые восемь месяцев года, увеличилось почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - с 2 880 до 8 059, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."За восемь месяцев 2024 года иностранцами совершено более 26 тысяч преступлений (по всем правоохранительным органам), при этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение на 12% числа тяжких деяний со стороны приезжих. Практически втрое увеличилось число преступлений, совершённых "нелегалами": с 2 880 до 8 059", - сказали в ведомстве.В СК РФ добавили, что с 5 868 до 9 708 возросло число преступных посягательств со стороны трудовых мигрантов. Кроме того, с 7 тысяч до 11 тысяч увеличилось число преступлений приезжих, получивших гражданство РФ менее десяти лет назад.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК заявил об увеличении числа преступлений, совершенных нелегалами

СК: число преступлений, совершенных нелегалами, утроилось с 2023 г до 8059

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Число преступлений, которые совершили нелегалы за первые восемь месяцев года, увеличилось почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - с 2 880 до 8 059, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"За восемь месяцев 2024 года иностранцами совершено более 26 тысяч преступлений (по всем правоохранительным органам), при этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение на 12% числа тяжких деяний со стороны приезжих. Практически втрое увеличилось число преступлений, совершённых "нелегалами": с 2 880 до 8 059", - сказали в ведомстве.
В СК РФ добавили, что с 5 868 до 9 708 возросло число преступных посягательств со стороны трудовых мигрантов. Кроме того, с 7 тысяч до 11 тысяч увеличилось число преступлений приезжих, получивших гражданство РФ менее десяти лет назад.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
России нужны новые мигранты
10 августа, 08:00
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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