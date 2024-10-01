https://ria.ru/20241001/prestupleniya-1975772181.html

СК заявил об увеличении числа преступлений, совершенных нелегалами

СК заявил об увеличении числа преступлений, совершенных нелегалами - РИА Новости, 01.10.2024

СК заявил об увеличении числа преступлений, совершенных нелегалами

Число преступлений, которые совершили нелегалы за первые восемь месяцев года, увеличилось почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - с 2 880 до РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:49

2024-10-01T16:49

2024-10-01T16:55

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Число преступлений, которые совершили нелегалы за первые восемь месяцев года, увеличилось почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - с 2 880 до 8 059, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."За восемь месяцев 2024 года иностранцами совершено более 26 тысяч преступлений (по всем правоохранительным органам), при этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение на 12% числа тяжких деяний со стороны приезжих. Практически втрое увеличилось число преступлений, совершённых "нелегалами": с 2 880 до 8 059", - сказали в ведомстве.В СК РФ добавили, что с 5 868 до 9 708 возросло число преступных посягательств со стороны трудовых мигрантов. Кроме того, с 7 тысяч до 11 тысяч увеличилось число преступлений приезжих, получивших гражданство РФ менее десяти лет назад.

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия