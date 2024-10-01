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Международный день пожилых людей

Международный день пожилых людей - РИА Новости, 01.10.2024

Международный день пожилых людей

Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons) был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблея ООН 45/106 от 14 декабря 1990 года и... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T00:50

2024-10-01T00:50

2024-10-01T00:50

день пожилых людей

справки

в мире

россия

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Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons) был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблея ООН 45/106 от 14 декабря 1990 года и отмечается ежегодно 1 октября. Целью проведения мероприятия является привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста, повышение информированности о проблеме демографического старения, индивидуальных и социальных потребностях пожилых людей, их вкладе в развитие общества, необходимости изменения к ним отношения, обеспечения таким гражданам независимости, необходимого ухода, а также условий для реализации их внутреннего потенциала и поддержания достоинства. Провозглашению Международного дня пожилых людей предшествовало принятие Венского плана действий по проблемам старения, который был согласован на Всемирной ассамблее по проблемам старения 1982 года и одобрен Генассамблеей ООН в том же году.В 1991 году она приняла Принципы ООН в отношении пожилых людей, содержащиеся в резолюции 46/91 Генассамблеи ООН от 16 декабря 1991 года.В 2002 году в Испании на второй Всемирной ассамблее по проблемам старения был принят Мадридский план действий по проблемам старения, что стало поворотным моментом для решения проблем старения населения в XXI веке.Рост продолжительности жизни – благо как для самих пожилых людей и их семей, так и для общества в целом. Дополнительные годы дают пожилым людям возможность заниматься новыми видами деятельности, например дальнейшим образованием или новой карьерой. Пожилые вносят важный вклад в жизнь своих семей и сообществ.Население мира стареет – с 1950 года во всех регионах мира было зафиксировано значительное увеличение продолжительности жизни. При этом численность и возрастной состав населения зависит одновременно от трех демографических процессов: рождаемости, смертности и миграции. По состоянию на 2021 год в мире насчитывался 761 миллион людей в возрасте 65 лет и старше. К 2050 году прогнозируется, что их число достигнет 1,6 миллиарда. Таким образом, глобальная доля пожилого населения увеличится с менее чем 10% до примерно 17%. К концу XXI века в мире может быть около 2,5 миллиарда пожилых людей.В глобальном масштабе число людей в возрасте 80 лет и старше растет быстрее, чем число людей в возрасте 65 лет и старше. К 2050 году в мире будет насчитываться около 459 миллионов человек в возрасте 80 лет и старше, что почти в три раза больше, чем в 2021 году, когда их было около 155 миллионов.Женщины в среднем живут дольше мужчин и, таким образом, составляют большинство пожилых людей, особенно в самом старшем возрасте. В 2021 году женщины прожили дольше мужчин в среднем на 5,4 года и составили 56% мирового населения в возрасте 65 лет и старше. Среди лиц в возрасте 80 лет и старше доля женщин достигла 62%. В 2050 году женщины, вероятно, будут составлять большинство населения в возрасте 65 лет и старше и 80 лет и старше (54% и 59% соответственно). По прогнозам, численность населения, относящегося к категории пожилых трудоспособного возраста (55-64 года), возрастет до 1,075 миллиарда в 2050 году и, в конечном итоге, до 1,218 миллиарда к 2100 году.Рост числа пожилых людей будет самым стремительным в развивающихся странах. Азия станет регионом с наибольшим числом пожилых людей, а в Африке будет происходить пропорциональный рост населения всех возрастных групп.В конце 1960-х годов в мире появилась новая форма дискриминации – эйджизм (англ. аgeism – возраст) в основе которой лежат негативные стереотипы, связанные с людьми пожилого и старческого возраста. Согласно докладу ООН по эйджизму (2021), каждый второй человек в мире придерживается эйджистских взглядов. Среди пожилых людей эйджизм связан с ухудшением физического и психического здоровья, социальной изоляцией и одиночеством, финансовой незащищенностью, снижением качества жизни и преждевременной смертью, что ежегодно обходится обществу в миллиарды долларов. По оценкам, 6,3 миллиона случаев депрессии во всем мире связаны с эйджизмом. Реакция на борьбу с пандемией COVID-19 показала, насколько широко распространен эйджизм: пожилые подвергались стереотипам в публичном дискурсе и в социальных сетях. В некоторых случаях возраст был единственным критерием доступа к медицинской помощи, спасательным методам лечения и физической изоляции. В России, согласно оценкам Росстата, на 1 января 2024 года численность населения старше трудоспособного возраста оценивается в 34,509 миллиона человек, что составляет 23,6% от общей численности населения. При этом на одну тысячу мужчин 70 лет и старше приходится 2,124 тысячи женщин той же возрастной группы. Конституцией РФ установлено, что в России обеспечивается государственная поддержка граждан старшего поколения, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.В 2016 году распоряжением правительства РФ была утверждена "Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года", одной из ее ключевых задач которой было создание общества для всех возрастов, включая формирование условий для использования знаний, опыта, потенциала граждан старшего поколения, проявление заботы о таких гражданах и оказание им необходимой помощи.Для реализации стратегии с 2019 года действует федеральный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" в рамках национального проекта "Демография". Главной целью проекта является увеличение продолжительности здоровой жизни пожилых россиян. Благодаря ему организовано проведение диспансеризации, профилактических осмотров. Строятся региональные гериатрические центры, открываются геронтологические отделения. Выстраивается система долговременного ухода, благодаря которой пожилые люди могут проживать в современных пансионатах или оставаться в семье и получать помощь в привычных условиях. Создаются так называемые "Серебряные университеты" – литературные клубы, музыкальные и спортивные секции, помогающие сохранять активность у граждан зрелого возраста. В 2024 году заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала новый нацпроект "Семья", который станет правопреемником действующего до конца 2024 года нацпроекта "Демография". Проект стартует с 1 января 2025 года и в том числе будет направлен на развитие социальных услуг для старших поколений семей, продляющих их активное долголетие и обеспечивающих качественный уход.Также с 1 января 2025 года стартует новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", одной из целей которого является поддержка активного старения, способствующего сохранению физической и психологической активности у пожилых людей. Проект создаст условия для социальной интеграции, развлечений и участия в общественной жизни, чтобы каждый мог чувствовать себя полноценным членом общества. По мере старения населения резко возрос спрос на здравоохранение и социальную поддержку, особенно для людей с такими заболеваниями, как деменция, которая является основной причиной зависимости и инвалидности у пожилых людей. Специализированная помощь теперь имеет решающее значение для удовлетворения этих растущих потребностей, поэтому темой Международного дня пожилых людей в 2024 году выбрано "Старение с достоинством: важность укрепления систем ухода и поддержки пожилых людей во всем мире".Мероприятия, запланированные по этой теме, призваны подчеркнуть необходимость расширения возможностей обучения в области гериатрии и геронтологии, решения проблемы глобальной нехватки медицинских работников и признания разнообразного вклада лиц, осуществляющих уход. Кроме того, они акцентируют внимание на важности защиты прав человека как лиц, осуществляющих уход, так и получателей помощи, продвижения личностно ориентированных подходов к уходу, которые уважают достоинство, убеждения, потребности и частную жизнь пожилых людей, а также право принимать решения об уходе за ними и качестве их жизни. В России праздник называется Днем пожилых людей и отмечается на основании постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 1 июня 1992 года № 2890/1-1 "О проблемах пожилых людей". В этот день проводятся бесплатные кинопоказы, различные мастер-классы, чаепития и другие развлекательные мероприятия. В 2024 году одна из тем празднования будет посвящена вопросам цифрового неравенства, адаптации пожилых людей к современным технологиям и удаленному доступу к медицинским услугам. Ежегодно ко Дню пожилых людей российские регионы делают дополнительные выплаты пенсионерам. Они различаются в зависимости от того, где проживает пенсионер. В одних населенных пунктах всем могут выдать подарки, в других пожилые люди с определенного возраста получают доплату к пенсии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

день пожилых людей, справки, в мире, россия