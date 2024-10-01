https://ria.ru/20241001/pozhary-1975649541.html

В России потушили 54 природных пожара за сутки

В России потушили 54 природных пожара за сутки - РИА Новости, 01.10.2024

В России потушили 54 природных пожара за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 54 природных пожаров на площади 2 948 гектар, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T08:45

2024-10-01T08:45

2024-10-01T08:45

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 54 природных пожаров на площади 2 948 гектар, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30.09.2024 в 25 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 54 лесных пожара на площади, пройденной огнем 2 948 гектар", - говорится в сообщении. К полуночи вторника на территории РФ было 43 лесных пожара на площади 77 670 гектаров, которые активно тушили.

https://ria.ru/20240423/trava-1941659919.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, природные пожары в россии