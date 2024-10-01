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В России потушили 54 природных пожара за сутки - РИА Новости, 01.10.2024
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08:45 01.10.2024
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В России потушили 54 природных пожара за сутки
В России потушили 54 природных пожара за сутки - РИА Новости, 01.10.2024
В России потушили 54 природных пожара за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 54 природных пожаров на площади 2 948 гектар, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T08:45
2024-10-01T08:45
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 54 природных пожаров на площади 2 948 гектар, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30.09.2024 в 25 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 54 лесных пожара на площади, пройденной огнем 2 948 гектар", - говорится в сообщении. К полуночи вторника на территории РФ было 43 лесных пожара на площади 77 670 гектаров, которые активно тушили.
https://ria.ru/20240423/trava-1941659919.html
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России потушили 54 природных пожара за сутки

Авиалесоохрана: в РФ потушили 54 природных пожара на площади почти 3 тысячи га

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТушение природного пожара
Тушение природного пожара - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Тушение природного пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 54 природных пожаров на площади 2 948 гектар, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30.09.2024 в 25 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 54 лесных пожара на площади, пройденной огнем 2 948 гектар", - говорится в сообщении.
К полуночи вторника на территории РФ было 43 лесных пожара на площади 77 670 гектаров, которые активно тушили.
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