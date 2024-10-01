Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о погибшем при пожаре в ЖК в "Селигер Сити" - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/pozhar-1975751683.html
Появились подробности о погибшем при пожаре в ЖК в "Селигер Сити"
Появились подробности о погибшем при пожаре в ЖК в "Селигер Сити" - РИА Новости, 01.10.2024
Появились подробности о погибшем при пожаре в ЖК в "Селигер Сити"
Хозяин квартиры в ЖК "Селигер Сити" в Москве, погибший при пожаре, находился в бракоразводном процессе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:31
2024-10-01T15:31
происшествия
пожар в жк "селигер сити" в москве
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975427766_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_60d45b8ab3527fae10ac9c6cf393cc35.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Хозяин квартиры в ЖК "Селигер Сити" в Москве, погибший при пожаре, находился в бракоразводном процессе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ночью 30 сентября в квартире жилого дома в ЖК "Селигер Сити" произошел пожар. В квартире были обнаружены газовые баллоны. В результате произошедшего погиб один человек, двое пострадавших, среди которых один ребенок, были госпитализированы. "Мужчина находился в бракоразводном процессе. Не исключено, что это стало причиной произошедшего", - сказал собеседник агентства. Ранее во вторник в экстренных службах сообщили РИА Новости, что хозяин квартиры в ЖК "Селигер Сити", где произошло возгорание, вероятно, сам совершил поджог.
https://ria.ru/20241001/pozhar-1975682671.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975427766_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0bb48aed38ab63ead9b6c400f354333c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пожар в жк "селигер сити" в москве, москва
Происшествия, Пожар в ЖК "Селигер Сити" в Москве, Москва
Появились подробности о погибшем при пожаре в ЖК в "Селигер Сити"

Мужчина, погибший при пожаре в Москве, находился в бракоразводном процессе

© Фото : Главное управление МЧС России по г. МосквеЛиквидация пожара в жилом комплексе "Селигер Сити" в Москве
Ликвидация пожара в жилом комплексе Селигер Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по г. Москве
Ликвидация пожара в жилом комплексе "Селигер Сити" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Хозяин квартиры в ЖК "Селигер Сити" в Москве, погибший при пожаре, находился в бракоразводном процессе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ночью 30 сентября в квартире жилого дома в ЖК "Селигер Сити" произошел пожар. В квартире были обнаружены газовые баллоны. В результате произошедшего погиб один человек, двое пострадавших, среди которых один ребенок, были госпитализированы.
«
"Мужчина находился в бракоразводном процессе. Не исключено, что это стало причиной произошедшего", - сказал собеседник агентства.
Ранее во вторник в экстренных службах сообщили РИА Новости, что хозяин квартиры в ЖК "Селигер Сити", где произошло возгорание, вероятно, сам совершил поджог.
Последствия пожара в жилом комплексе Селигер Сити в столичном районе Западное Дегунино - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Названа предварительная причина пожара в ЖК "Селигер Сити"
Вчера, 11:26
 
ПроисшествияПожар в ЖК "Селигер Сити" в МосквеМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала