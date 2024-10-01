https://ria.ru/20241001/pozhar-1975751683.html

Появились подробности о погибшем при пожаре в ЖК в "Селигер Сити"

Появились подробности о погибшем при пожаре в ЖК в "Селигер Сити" - РИА Новости, 01.10.2024

Появились подробности о погибшем при пожаре в ЖК в "Селигер Сити"

Хозяин квартиры в ЖК "Селигер Сити" в Москве, погибший при пожаре, находился в бракоразводном процессе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:31

2024-10-01T15:31

2024-10-01T15:31

происшествия

пожар в жк "селигер сити" в москве

москва

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Хозяин квартиры в ЖК "Селигер Сити" в Москве, погибший при пожаре, находился в бракоразводном процессе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ночью 30 сентября в квартире жилого дома в ЖК "Селигер Сити" произошел пожар. В квартире были обнаружены газовые баллоны. В результате произошедшего погиб один человек, двое пострадавших, среди которых один ребенок, были госпитализированы. "Мужчина находился в бракоразводном процессе. Не исключено, что это стало причиной произошедшего", - сказал собеседник агентства. Ранее во вторник в экстренных службах сообщили РИА Новости, что хозяин квартиры в ЖК "Селигер Сити", где произошло возгорание, вероятно, сам совершил поджог.

https://ria.ru/20241001/pozhar-1975682671.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пожар в жк "селигер сити" в москве, москва