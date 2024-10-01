https://ria.ru/20241001/pozhar-1975751683.html
Появились подробности о погибшем при пожаре в ЖК в "Селигер Сити"
Появились подробности о погибшем при пожаре в ЖК в "Селигер Сити" - РИА Новости, 01.10.2024
Появились подробности о погибшем при пожаре в ЖК в "Селигер Сити"
Хозяин квартиры в ЖК "Селигер Сити" в Москве, погибший при пожаре, находился в бракоразводном процессе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:31
2024-10-01T15:31
2024-10-01T15:31
происшествия
пожар в жк "селигер сити" в москве
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975427766_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_60d45b8ab3527fae10ac9c6cf393cc35.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Хозяин квартиры в ЖК "Селигер Сити" в Москве, погибший при пожаре, находился в бракоразводном процессе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ночью 30 сентября в квартире жилого дома в ЖК "Селигер Сити" произошел пожар. В квартире были обнаружены газовые баллоны. В результате произошедшего погиб один человек, двое пострадавших, среди которых один ребенок, были госпитализированы. "Мужчина находился в бракоразводном процессе. Не исключено, что это стало причиной произошедшего", - сказал собеседник агентства. Ранее во вторник в экстренных службах сообщили РИА Новости, что хозяин квартиры в ЖК "Селигер Сити", где произошло возгорание, вероятно, сам совершил поджог.
https://ria.ru/20241001/pozhar-1975682671.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975427766_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0bb48aed38ab63ead9b6c400f354333c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пожар в жк "селигер сити" в москве, москва
Происшествия, Пожар в ЖК "Селигер Сити" в Москве, Москва
Появились подробности о погибшем при пожаре в ЖК в "Селигер Сити"
Мужчина, погибший при пожаре в Москве, находился в бракоразводном процессе
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Хозяин квартиры в ЖК "Селигер Сити" в Москве, погибший при пожаре, находился в бракоразводном процессе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ночью 30 сентября в квартире жилого дома в ЖК "Селигер Сити" произошел пожар. В квартире были обнаружены газовые баллоны. В результате произошедшего погиб один человек, двое пострадавших, среди которых один ребенок, были госпитализированы.
«
"Мужчина находился в бракоразводном процессе. Не исключено, что это стало причиной произошедшего", - сказал собеседник агентства.
Ранее во вторник в экстренных службах сообщили РИА Новости, что хозяин квартиры в ЖК "Селигер Сити", где произошло возгорание, вероятно, сам совершил поджог.