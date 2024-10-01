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Названа предварительная причина пожара в ЖК "Селигер Сити" - РИА Новости, 01.10.2024
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11:26 01.10.2024 (обновлено: 12:10 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/pozhar-1975682671.html
Названа предварительная причина пожара в ЖК "Селигер Сити"
Названа предварительная причина пожара в ЖК "Селигер Сити" - РИА Новости, 01.10.2024
Названа предварительная причина пожара в ЖК "Селигер Сити"
Хозяин квартиры в столичном жилом комплексе "Селигер Сити", где произошел пожар, скорее всего, сам устроил поджог, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:26
2024-10-01T12:10
происшествия
жилье
москва
пожар в жк "селигер сити" в москве
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Хозяин квартиры в столичном жилом комплексе "Селигер Сити", где произошел пожар, скорее всего, сам устроил поджог, сообщили РИА Новости в экстренных службах. &quot;По предварительной информации, погибший хозяин квартиры, где произошло возгорание, сам совершил поджог&quot;, — сказал собеседник агентства.Пожар в ЖК "Селигер Сити" в Ильменском проезде начался в ночь на 30 сентября. Один человек погиб, еще двое, в том числе ребенок, пострадали. В квартире, откуда распространялся огонь, обнаружили газовые баллоны. Столичный главк СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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Тушение пожара в ЖК "Селигер Сити" в Москве
Тушение пожара в ЖК "Селигер Сити" в Москве
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происшествия, жилье, москва, пожар в жк "селигер сити" в москве, видео
Происшествия, Жилье, Москва, Пожар в ЖК "Селигер Сити" в Москве
Названа предварительная причина пожара в ЖК "Селигер Сити"
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Хозяин квартиры в столичном жилом комплексе "Селигер Сити", где произошел пожар, скорее всего, сам устроил поджог, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
2024-10-01T11:26
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Названа предварительная причина пожара в ЖК "Селигер Сити"

Хозяин горевшей квартиры в ЖК "Селигер Сити", скорее всего, сам совершил поджог

© АГН "Москва"Последствия пожара в жилом комплексе "Селигер Сити" в столичном районе Западное Дегунино
Последствия пожара в жилом комплексе Селигер Сити в столичном районе Западное Дегунино - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© АГН "Москва"
Последствия пожара в жилом комплексе "Селигер Сити" в столичном районе Западное Дегунино
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Хозяин квартиры в столичном жилом комплексе "Селигер Сити", где произошел пожар, скорее всего, сам устроил поджог, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«

"По предварительной информации, погибший хозяин квартиры, где произошло возгорание, сам совершил поджог", — сказал собеседник агентства.

Пожар в ЖК "Селигер Сити" в Ильменском проезде начался в ночь на 30 сентября. Один человек погиб, еще двое, в том числе ребенок, пострадали.
В квартире, откуда распространялся огонь, обнаружили газовые баллоны. Столичный главк СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
 
ПроисшествияЖильеМоскваПожар в ЖК "Селигер Сити" в Москве
 
 
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