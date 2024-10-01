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Названа предварительная причина пожара в ЖК "Селигер Сити"

Названа предварительная причина пожара в ЖК "Селигер Сити" - РИА Новости, 01.10.2024

Названа предварительная причина пожара в ЖК "Селигер Сити"

Хозяин квартиры в столичном жилом комплексе "Селигер Сити", где произошел пожар, скорее всего, сам устроил поджог, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:26

2024-10-01T11:26

2024-10-01T12:10

происшествия

жилье

москва

пожар в жк "селигер сити" в москве

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Хозяин квартиры в столичном жилом комплексе "Селигер Сити", где произошел пожар, скорее всего, сам устроил поджог, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "По предварительной информации, погибший хозяин квартиры, где произошло возгорание, сам совершил поджог", — сказал собеседник агентства.Пожар в ЖК "Селигер Сити" в Ильменском проезде начался в ночь на 30 сентября. Один человек погиб, еще двое, в том числе ребенок, пострадали. В квартире, откуда распространялся огонь, обнаружили газовые баллоны. Столичный главк СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в ЖК "Селигер Сити" в Москве Тушение пожара в ЖК "Селигер Сити" в Москве 2024-10-01T11:26 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, москва, пожар в жк "селигер сити" в москве, видео