https://ria.ru/20241001/pozhar-1975682671.html
Названа предварительная причина пожара в ЖК "Селигер Сити"
Названа предварительная причина пожара в ЖК "Селигер Сити" - РИА Новости, 01.10.2024
Названа предварительная причина пожара в ЖК "Селигер Сити"
Хозяин квартиры в столичном жилом комплексе "Селигер Сити", где произошел пожар, скорее всего, сам устроил поджог, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:26
2024-10-01T11:26
2024-10-01T12:10
происшествия
жилье
москва
пожар в жк "селигер сити" в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975539901_0:220:2730:1756_1920x0_80_0_0_2b0909afc2b076cf16356a33c3d5ed6b.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Хозяин квартиры в столичном жилом комплексе "Селигер Сити", где произошел пожар, скорее всего, сам устроил поджог, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "По предварительной информации, погибший хозяин квартиры, где произошло возгорание, сам совершил поджог", — сказал собеседник агентства.Пожар в ЖК "Селигер Сити" в Ильменском проезде начался в ночь на 30 сентября. Один человек погиб, еще двое, в том числе ребенок, пострадали. В квартире, откуда распространялся огонь, обнаружили газовые баллоны. Столичный главк СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975539901_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a8241e9a4deae8c15f053e9e080c9270.jpg
Тушение пожара в ЖК "Селигер Сити" в Москве
Тушение пожара в ЖК "Селигер Сити" в Москве
2024-10-01T11:26
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, москва, пожар в жк "селигер сити" в москве, видео
Происшествия, Жилье, Москва, Пожар в ЖК "Селигер Сити" в Москве
Названа предварительная причина пожара в ЖК "Селигер Сити"
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Хозяин квартиры в столичном жилом комплексе "Селигер Сити", где произошел пожар, скорее всего, сам устроил поджог, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
2024-10-01T11:26
true
PT0M19S
Названа предварительная причина пожара в ЖК "Селигер Сити"
Хозяин горевшей квартиры в ЖК "Селигер Сити", скорее всего, сам совершил поджог
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Хозяин квартиры в столичном жилом комплексе "Селигер Сити", где произошел пожар, скорее всего, сам устроил поджог, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"По предварительной информации, погибший хозяин квартиры, где произошло возгорание, сам совершил поджог", — сказал собеседник агентства.
Пожар в ЖК "Селигер Сити" в Ильменском проезде начался в ночь на 30 сентября. Один человек погиб, еще двое, в том числе ребенок, пострадали.
В квартире, откуда распространялся огонь, обнаружили газовые баллоны. Столичный главк СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.