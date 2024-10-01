https://ria.ru/20241001/poroshenko-1975795475.html
Порошенко обогатился на 27 миллионов долларов, пишут украинские СМИ
Порошенко обогатился на 27 миллионов долларов, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
Порошенко обогатился на 27 миллионов долларов, пишут украинские СМИ
Бывший украинский президент и лидер парламентской партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко стал богаче в сентябре на 1,13 миллиарда гривен (более 27... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T18:28
2024-10-01T18:28
2024-10-01T18:28
в мире
украина
петр порошенко
европейская солидарность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769980204_0:0:2801:1576_1920x0_80_0_0_60c4d842e18ae6ea944c6a074d1b604b.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Бывший украинский президент и лидер парламентской партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко стал богаче в сентябре на 1,13 миллиарда гривен (более 27 миллиона долларов), скупая через свой фонд военные облигации, сообщает украинское агентство УНН, "Согласно представленной отчетности (из единого реестра деклараций, опубликованных на сайте украинского нацагентства по противодействию коррупции - ред.) Петр Порошенко только за сентябрь увеличил свое состояние более чем на 1 миллиард 132 миллиона 465 тысяч гривен (более 27 миллионов долларов). Основной источник дохода – проценты и дивиденды от ценных бумаг, которые в большинстве своем были куплены за выведенные с Украины средства", - сообщает агентство. В августе издание "Украинские новости" писало, что Порошенко стал богаче за июнь и июль на 38 миллионов гривен (более 900 тысяч долларов), скупая через свой фонд военные облигации. Как сообщали ранее украинские СМИ, Порошенко инвестировал 156 миллионов гривен (3,7 миллиона долларов), собранных гражданами страны для его благотворительного фонда на поддержку ВСУ, в облигации через свой банк, заработав на этом 50 миллионов гривен (1,2 миллиона долларов) необлагаемой налогом прибыли. В августе состояние Порошенко, по оценке украинских СМИ, превысило 1 миллиард долларов.
https://ria.ru/20240923/poroshenko-1974264565.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769980204_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d2dcd8bc157a0dcefbf982c2174d17a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, петр порошенко, европейская солидарность
В мире, Украина, Петр Порошенко, Европейская солидарность
Порошенко обогатился на 27 миллионов долларов, пишут украинские СМИ
УНН: Порошенко стал богаче на 27 млн долларов, скупая военные облигации