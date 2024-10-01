Рейтинг@Mail.ru
Порошенко обогатился на 27 миллионов долларов, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/poroshenko-1975795475.html
Порошенко обогатился на 27 миллионов долларов, пишут украинские СМИ
Порошенко обогатился на 27 миллионов долларов, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
Порошенко обогатился на 27 миллионов долларов, пишут украинские СМИ
Бывший украинский президент и лидер парламентской партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко стал богаче в сентябре на 1,13 миллиарда гривен (более 27... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T18:28
2024-10-01T18:28
в мире
украина
петр порошенко
европейская солидарность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769980204_0:0:2801:1576_1920x0_80_0_0_60c4d842e18ae6ea944c6a074d1b604b.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Бывший украинский президент и лидер парламентской партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко стал богаче в сентябре на 1,13 миллиарда гривен (более 27 миллиона долларов), скупая через свой фонд военные облигации, сообщает украинское агентство УНН, "Согласно представленной отчетности (из единого реестра деклараций, опубликованных на сайте украинского нацагентства по противодействию коррупции - ред.) Петр Порошенко только за сентябрь увеличил свое состояние более чем на 1 миллиард 132 миллиона 465 тысяч гривен (более 27 миллионов долларов). Основной источник дохода – проценты и дивиденды от ценных бумаг, которые в большинстве своем были куплены за выведенные с Украины средства", - сообщает агентство. В августе издание "Украинские новости" писало, что Порошенко стал богаче за июнь и июль на 38 миллионов гривен (более 900 тысяч долларов), скупая через свой фонд военные облигации. Как сообщали ранее украинские СМИ, Порошенко инвестировал 156 миллионов гривен (3,7 миллиона долларов), собранных гражданами страны для его благотворительного фонда на поддержку ВСУ, в облигации через свой банк, заработав на этом 50 миллионов гривен (1,2 миллиона долларов) необлагаемой налогом прибыли. В августе состояние Порошенко, по оценке украинских СМИ, превысило 1 миллиард долларов.
https://ria.ru/20240923/poroshenko-1974264565.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769980204_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d2dcd8bc157a0dcefbf982c2174d17a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, петр порошенко, европейская солидарность
В мире, Украина, Петр Порошенко, Европейская солидарность
Порошенко обогатился на 27 миллионов долларов, пишут украинские СМИ

УНН: Порошенко стал богаче на 27 млн долларов, скупая военные облигации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Бывший украинский президент и лидер парламентской партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко стал богаче в сентябре на 1,13 миллиарда гривен (более 27 миллиона долларов), скупая через свой фонд военные облигации, сообщает украинское агентство УНН,
"Согласно представленной отчетности (из единого реестра деклараций, опубликованных на сайте украинского нацагентства по противодействию коррупции - ред.) Петр Порошенко только за сентябрь увеличил свое состояние более чем на 1 миллиард 132 миллиона 465 тысяч гривен (более 27 миллионов долларов). Основной источник дохода – проценты и дивиденды от ценных бумаг, которые в большинстве своем были куплены за выведенные с Украины средства", - сообщает агентство.
В августе издание "Украинские новости" писало, что Порошенко стал богаче за июнь и июль на 38 миллионов гривен (более 900 тысяч долларов), скупая через свой фонд военные облигации.
Как сообщали ранее украинские СМИ, Порошенко инвестировал 156 миллионов гривен (3,7 миллиона долларов), собранных гражданами страны для его благотворительного фонда на поддержку ВСУ, в облигации через свой банк, заработав на этом 50 миллионов гривен (1,2 миллиона долларов) необлагаемой налогом прибыли. В августе состояние Порошенко, по оценке украинских СМИ, превысило 1 миллиард долларов.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Объединение, куда входит Порошенко и его сын, внесли в перечень террористов
23 сентября, 16:03
 
В миреУкраинаПетр ПорошенкоЕвропейская солидарность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала