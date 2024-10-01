https://ria.ru/20241001/poliklinika-1975820836.html
В станице на Кубани построили поликлинику для практически 11 тысяч жителей
В станице на Кубани построили поликлинику для практически 11 тысяч жителей - РИА Новости, 01.10.2024
В станице на Кубани построили поликлинику для практически 11 тысяч жителей
Поликлинику для 10,7 тысячи жителей Калининского района Краснодарского края построили в станице Старовеличковская по региональной программе в рамках нацпроекта... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:54
2024-10-01T20:54
2024-10-01T20:54
краснодарский край
калининский район
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 1 окт – РИА Новости. Поликлинику для 10,7 тысячи жителей Калининского района Краснодарского края построили в станице Старовеличковская по региональной программе в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Поликлинику в станице Старовеличковской построили в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена" нацпроекта "Здравоохранение". Новая медицинская организация рассчитана на 100 посещений в смену. Поликлинику уже оснастили всем необходимым оборудованием. На эти цели было выделено порядка 45 миллионов рублей. Сейчас новое учреждение проходит лицензирование. Планируется, что пациентов там начнут принимать в текущем году", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что новое медучреждение в Калининском районе будет обслуживать 10,7 тысячи жителей. В поликлинике смогут получить все виды медицинской помощи. Предусмотрены рентгеновское, акушерско-гинекологическое и стоматологическое отделения, лабораторный блок, отделения функциональной диагностики, физиотерапии и амбулаторной хирургии, пункт неотложной помощи. Новое медучреждение на улице Демьяна Бедного разгрузит старую поликлинику, которая совмещала в себе прием детского и взрослого населения. Теперь благодаря строительству нового здания взрослых пациентов будут принимать отдельно. В новой поликлинике также созданы комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, добавляют власти.
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калининский район, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Калининский район, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
КРАСНОДАР, 1 окт – РИА Новости. Поликлинику для 10,7 тысячи жителей Калининского района Краснодарского края построили в станице Старовеличковская по региональной программе в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Поликлинику в станице Старовеличковской построили в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена" нацпроекта "Здравоохранение". Новая медицинская организация рассчитана на 100 посещений в смену. Поликлинику уже оснастили всем необходимым оборудованием. На эти цели было выделено порядка 45 миллионов рублей. Сейчас новое учреждение проходит лицензирование. Планируется, что пациентов там начнут принимать в текущем году", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Отмечается, что новое медучреждение в Калининском районе будет обслуживать 10,7 тысячи жителей. В поликлинике смогут получить все виды медицинской помощи. Предусмотрены рентгеновское, акушерско-гинекологическое и стоматологическое отделения, лабораторный блок, отделения функциональной диагностики, физиотерапии и амбулаторной хирургии, пункт неотложной помощи.
Новое медучреждение на улице Демьяна Бедного разгрузит старую поликлинику, которая совмещала в себе прием детского и взрослого населения. Теперь благодаря строительству нового здания взрослых пациентов будут принимать отдельно. В новой поликлинике также созданы комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, добавляют власти.