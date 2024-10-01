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В Карачаево-Черкесии пытались застрелить главврача больницы - РИА Новости, 01.10.2024
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12:01 01.10.2024
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В Карачаево-Черкесии пытались застрелить главврача больницы
В Карачаево-Черкесии пытались застрелить главврача больницы - РИА Новости, 01.10.2024
В Карачаево-Черкесии пытались застрелить главврача больницы
Главврача центральной районной больницы пытались застрелить в селе имени Коста Хетагурова в Карачевском районе КЧР, следователи возбудили уголовное дело,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:01
2024-10-01T12:01
происшествия
россия
карачевский район
карачаевск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 1 окт - РИА Новости. Главврача центральной районной больницы пытались застрелить в селе имени Коста Хетагурова в Карачевском районе КЧР, следователи возбудили уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону. Следствие установило, что 30 сентября 2024 года в селе имени Коста Хетагурова на местного жителя было совершено покушение. Фигурант несколько раз выстрелил в жертву и скрылся. Следственный комитет подтвердил, что пострадавшим является главврач Центральной районной больницы Карачаевска "Полагая, что нанесенные ранения являются смертельными, фигурант скрылся с места происшествия. Однако довести до конца свой преступный умысел ему не удалось по причине своевременного доставления потерпевшего в медицинское учреждение и оказания ему квалифицированной помощи", - говорится в сообщении ведомства. Проводится розыск подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Также отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин "поручил и.о. руководителя СУ по Карачаево-Черкесской республике Унгунову Очир Бадма-Халгаевичу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах".
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россия
карачевский район
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происшествия, россия, карачевский район, карачаевск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Карачевский район, Карачаевск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Карачаево-Черкесии пытались застрелить главврача больницы

СК возбудил дело после покушения на убийство главврача больницы Карачаевска

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 1 окт - РИА Новости. Главврача центральной районной больницы пытались застрелить в селе имени Коста Хетагурова в Карачевском районе КЧР, следователи возбудили уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону.
Следствие установило, что 30 сентября 2024 года в селе имени Коста Хетагурова на местного жителя было совершено покушение. Фигурант несколько раз выстрелил в жертву и скрылся. Следственный комитет подтвердил, что пострадавшим является главврач Центральной районной больницы Карачаевска
«
"Полагая, что нанесенные ранения являются смертельными, фигурант скрылся с места происшествия. Однако довести до конца свой преступный умысел ему не удалось по причине своевременного доставления потерпевшего в медицинское учреждение и оказания ему квалифицированной помощи", - говорится в сообщении ведомства.
Проводится розыск подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
Также отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин "поручил и.о. руководителя СУ по Карачаево-Черкесской республике Унгунову Очир Бадма-Халгаевичу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах".
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ПроисшествияРоссияКарачевский районКарачаевскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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