https://ria.ru/20241001/pokushenie-1975691145.html

В Карачаево-Черкесии пытались застрелить главврача больницы

В Карачаево-Черкесии пытались застрелить главврача больницы - РИА Новости, 01.10.2024

В Карачаево-Черкесии пытались застрелить главврача больницы

Главврача центральной районной больницы пытались застрелить в селе имени Коста Хетагурова в Карачевском районе КЧР, следователи возбудили уголовное дело,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:01

2024-10-01T12:01

2024-10-01T12:01

происшествия

россия

карачевский район

карачаевск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 1 окт - РИА Новости. Главврача центральной районной больницы пытались застрелить в селе имени Коста Хетагурова в Карачевском районе КЧР, следователи возбудили уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону. Следствие установило, что 30 сентября 2024 года в селе имени Коста Хетагурова на местного жителя было совершено покушение. Фигурант несколько раз выстрелил в жертву и скрылся. Следственный комитет подтвердил, что пострадавшим является главврач Центральной районной больницы Карачаевска "Полагая, что нанесенные ранения являются смертельными, фигурант скрылся с места происшествия. Однако довести до конца свой преступный умысел ему не удалось по причине своевременного доставления потерпевшего в медицинское учреждение и оказания ему квалифицированной помощи", - говорится в сообщении ведомства. Проводится розыск подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Также отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин "поручил и.о. руководителя СУ по Карачаево-Черкесской республике Унгунову Очир Бадма-Халгаевичу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах".

https://ria.ru/20240928/peterburg-1975223149.html

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карачевский район

карачаевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, карачевский район, карачаевск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)