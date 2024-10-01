https://ria.ru/20241001/pokaz-1975804847.html

В Екатеринбурге состоялся предпремьерный показ фильма "Вахта зовет"

В Екатеринбурге состоялся предпремьерный показ фильма "Вахта зовет" - РИА Новости, 01.10.2024

В Екатеринбурге состоялся предпремьерный показ фильма "Вахта зовет"

В рамках Международного строительного чемпионата (МСЧ) во вторник в Екатеринбурге прошел закрытый предпремьерный показ первой серии документального проекта... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:14

2024-10-01T20:14

2024-10-01T20:14

екатеринбург

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. В рамках Международного строительного чемпионата (МСЧ) во вторник в Екатеринбурге прошел закрытый предпремьерный показ первой серии документального проекта "Вахта зовет" о героях строек, сообщили в пресс-службе "Газстройпрома".Отмечается, что фильм собран из историй людей, которые много лет работают вахтовым методом. Проект направлен на популяризацию строительных профессий нефтегазовой отрасли."На самом деле за огромными строительными проектами стоят десятки тысяч людей. Парней и девчонок, которые выбрали в своей жизни вахтовый метод работы, уехали в сложнейшие условия и своими руками возводят инфраструктурные проекты в России. И, конечно, когда мы создавали этот фильм, мы хотели, чтобы хотя бы какая-то часть этих героев вошла в историю строительной отрасли, чтобы и они почувствовали себя значимыми, и чтобы мы все тоже понимали, какой смысл в труде каждого человека нашей команды", – приводятся в сообщении слова директора по внешним коммуникациям АО "Газстройпром" Юрия Матюхина.В мероприятии приняли участие генеральный директор АО "Газстройпром" Николай Ткаченко, идейный вдохновитель проекта Юрий Матюхин и автор сценария Виктория Миронова, а также представители СМИ, участники и партнеры МСЧ, преподавательский состав профильных (строительных) учебных заведений.Автором документального проекта "Вахта зовет" является компания "Газстройпром" – генеральный подрядчик ПАО "Газпром"."По ходу создания этого фильма мы поняли, что это гораздо больше, чем хронометраж 30-40 минут, даже час. Мы поняли, что это даже не фильм, а настоящий документальный проект. По сути, сегодня мы увидели первую серию этого проекта, потому как поняли, какой огромный потенциал у проекта "Вахта зовет", как много людей вовлечены в это", – подчеркнул Матюхин.Перед премьерой организаторы провели бизнес-игру по бережливому производству. Эта динамичная и зрелищная активность позволила погрузиться в процесс строительства газопровода, показала, насколько эффективно можно его организовать, а также напрямую подвела собравшихся к главной теме премьеры.

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

екатеринбург