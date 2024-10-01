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Вильфанд рассказал о начале отопительного сезона в Москве
Вильфанд рассказал о начале отопительного сезона в Москве - РИА Новости, 01.10.2024
Вильфанд рассказал о начале отопительного сезона в Москве
Погодных условий для начала отопительного сезона в Москве в ближайшую неделю не прогнозируется, среднесуточная температура будет выше 8 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T03:45
2024-10-01T03:45
2024-10-01T03:45
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Погодных условий для начала отопительного сезона в Москве в ближайшую неделю не прогнозируется, среднесуточная температура будет выше 8 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Пока в Москве до 5 числа речи об отоплении не идет", - сказал Вильфанд. Синоптик напомнил, что отопительный сезон следует начинать, когда среднесуточная температура в течение пяти дней была ниже 8 градусов. "В течение этой недели такой ситуации не предвидится", - добавил Вильфанд.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии, погода
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Экология в России, Погода
Вильфанд рассказал о начале отопительного сезона в Москве
Вильфанд: в Москве в ближайшую неделю не прогнозируется отопительного сезона