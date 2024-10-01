Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд рассказал о начале отопительного сезона в Москве - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:45 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/pogoda-1975636334.html
Вильфанд рассказал о начале отопительного сезона в Москве
Вильфанд рассказал о начале отопительного сезона в Москве - РИА Новости, 01.10.2024
Вильфанд рассказал о начале отопительного сезона в Москве
Погодных условий для начала отопительного сезона в Москве в ближайшую неделю не прогнозируется, среднесуточная температура будет выше 8 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T03:45
2024-10-01T03:45
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
экология в россии
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974091505_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_33a7e2dfa64fae796e26eb1b6554b7ac.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Погодных условий для начала отопительного сезона в Москве в ближайшую неделю не прогнозируется, среднесуточная температура будет выше 8 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Пока в Москве до 5 числа речи об отоплении не идет", - сказал Вильфанд. Синоптик напомнил, что отопительный сезон следует начинать, когда среднесуточная температура в течение пяти дней была ниже 8 градусов. "В течение этой недели такой ситуации не предвидится", - добавил Вильфанд.
https://ria.ru/20241001/pogoda-1975635200.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974091505_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_9d256cd51f7979173388b7ab4a170843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии, погода
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Экология в России, Погода
Вильфанд рассказал о начале отопительного сезона в Москве

Вильфанд: в Москве в ближайшую неделю не прогнозируется отопительного сезона

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади
Люди на Красной площади - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Погодных условий для начала отопительного сезона в Москве в ближайшую неделю не прогнозируется, среднесуточная температура будет выше 8 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Пока в Москве до 5 числа речи об отоплении не идет", - сказал Вильфанд.
Синоптик напомнил, что отопительный сезон следует начинать, когда среднесуточная температура в течение пяти дней была ниже 8 градусов. "В течение этой недели такой ситуации не предвидится", - добавил Вильфанд.
Теплый день в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Вильфанд оценил температуру в Центральной России в сентябре
Вчера, 03:23
 
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентрЭкология в РоссииПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала