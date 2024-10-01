https://ria.ru/20241001/pogoda-1975636334.html

Вильфанд рассказал о начале отопительного сезона в Москве

Вильфанд рассказал о начале отопительного сезона в Москве - РИА Новости, 01.10.2024

Вильфанд рассказал о начале отопительного сезона в Москве

Погодных условий для начала отопительного сезона в Москве в ближайшую неделю не прогнозируется, среднесуточная температура будет выше 8 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T03:45

2024-10-01T03:45

2024-10-01T03:45

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

экология в россии

погода

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Погодных условий для начала отопительного сезона в Москве в ближайшую неделю не прогнозируется, среднесуточная температура будет выше 8 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Пока в Москве до 5 числа речи об отоплении не идет", - сказал Вильфанд. Синоптик напомнил, что отопительный сезон следует начинать, когда среднесуточная температура в течение пяти дней была ниже 8 градусов. "В течение этой недели такой ситуации не предвидится", - добавил Вильфанд.

https://ria.ru/20241001/pogoda-1975635200.html

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