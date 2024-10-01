https://ria.ru/20241001/pogoda-1975635357.html

Вильфанд рассказал о погоде в России в октябре

Вильфанд рассказал о погоде в России в октябре - РИА Новости, 01.10.2024

Вильфанд рассказал о погоде в России в октябре

Количество осадков на большей части территории России в октябре прогнозируется около нормы, на юге европейской России и Сибири ожидается дефицит осадков,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T03:26

2024-10-01T03:26

2024-10-01T03:26

россия

иркутская область

забайкальский край

роман вильфанд

гидрометцентр

экология в россии

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975346177_0:558:2499:1964_1920x0_80_0_0_c12abe9c5a11613efd9cd0b8ef80eecb.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Количество осадков на большей части территории России в октябре прогнозируется около нормы, на юге европейской России и Сибири ожидается дефицит осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "На большей части территории России в октябре прогнозируется количество осадков около нормы, но в южной половине европейской России, на юге Приволжского, Уральского федеральных округов и юго-западе Сибирского федерального округа – дефицит осадков", - сказал Вильфанд. По его словам, также дефицит осадков в октябре ожидается в Иркутской области, Забайкальском крае, Туве и на юге Красноярского края.

https://ria.ru/20241001/pogoda-1975635200.html

россия

иркутская область

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иркутская область, забайкальский край, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии, погода