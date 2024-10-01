https://ria.ru/20241001/pogoda-1975635357.html
Вильфанд рассказал о погоде в России в октябре
Вильфанд рассказал о погоде в России в октябре - РИА Новости, 01.10.2024
Вильфанд рассказал о погоде в России в октябре
Количество осадков на большей части территории России в октябре прогнозируется около нормы, на юге европейской России и Сибири ожидается дефицит осадков,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T03:26
2024-10-01T03:26
2024-10-01T03:26
россия
иркутская область
забайкальский край
роман вильфанд
гидрометцентр
экология в россии
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975346177_0:558:2499:1964_1920x0_80_0_0_c12abe9c5a11613efd9cd0b8ef80eecb.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Количество осадков на большей части территории России в октябре прогнозируется около нормы, на юге европейской России и Сибири ожидается дефицит осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "На большей части территории России в октябре прогнозируется количество осадков около нормы, но в южной половине европейской России, на юге Приволжского, Уральского федеральных округов и юго-западе Сибирского федерального округа – дефицит осадков", - сказал Вильфанд. По его словам, также дефицит осадков в октябре ожидается в Иркутской области, Забайкальском крае, Туве и на юге Красноярского края.
https://ria.ru/20241001/pogoda-1975635200.html
россия
иркутская область
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975346177_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f65399b6de7bef72c2dd47911fe8adc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иркутская область, забайкальский край, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии, погода
Россия, Иркутская область, Забайкальский край, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Экология в России, Погода
Вильфанд рассказал о погоде в России в октябре
Вильфанд: в большей части России в октябре прогнозируется около нормы осадков