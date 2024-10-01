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Вильфанд рассказал о погоде в России в октябре - РИА Новости, 01.10.2024
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03:26 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/pogoda-1975635357.html
Вильфанд рассказал о погоде в России в октябре
Вильфанд рассказал о погоде в России в октябре - РИА Новости, 01.10.2024
Вильфанд рассказал о погоде в России в октябре
Количество осадков на большей части территории России в октябре прогнозируется около нормы, на юге европейской России и Сибири ожидается дефицит осадков,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T03:26
2024-10-01T03:26
россия
иркутская область
забайкальский край
роман вильфанд
гидрометцентр
экология в россии
погода
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Количество осадков на большей части территории России в октябре прогнозируется около нормы, на юге европейской России и Сибири ожидается дефицит осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "На большей части территории России в октябре прогнозируется количество осадков около нормы, но в южной половине европейской России, на юге Приволжского, Уральского федеральных округов и юго-западе Сибирского федерального округа – дефицит осадков", - сказал Вильфанд. По его словам, также дефицит осадков в октябре ожидается в Иркутской области, Забайкальском крае, Туве и на юге Красноярского края.
https://ria.ru/20241001/pogoda-1975635200.html
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россия, иркутская область, забайкальский край, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии, погода
Россия, Иркутская область, Забайкальский край, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Экология в России, Погода
Вильфанд рассказал о погоде в России в октябре

Вильфанд: в большей части России в октябре прогнозируется около нормы осадков

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Количество осадков на большей части территории России в октябре прогнозируется около нормы, на юге европейской России и Сибири ожидается дефицит осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"На большей части территории России в октябре прогнозируется количество осадков около нормы, но в южной половине европейской России, на юге Приволжского, Уральского федеральных округов и юго-западе Сибирского федерального округа – дефицит осадков", - сказал Вильфанд.
По его словам, также дефицит осадков в октябре ожидается в Иркутской области, Забайкальском крае, Туве и на юге Красноярского края.
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РоссияИркутская областьЗабайкальский крайРоман ВильфандГидрометцентрЭкология в РоссииПогода
 
 
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