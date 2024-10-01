Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд оценил температуру в Центральной России в сентябре - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:23 01.10.2024 (обновлено: 03:24 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/pogoda-1975635200.html
Вильфанд оценил температуру в Центральной России в сентябре
Вильфанд оценил температуру в Центральной России в сентябре - РИА Новости, 01.10.2024
Вильфанд оценил температуру в Центральной России в сентябре
Средние значения температуры в Центральной России в сентябре 2024 года оказались сравнимы с нормами июня, это редчайший случай, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T03:23
2024-10-01T03:24
общество
космос - риа наука
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974090788_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_17b74c60926a0f68a13df20f11f69a63.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Средние значения температуры в Центральной России в сентябре 2024 года оказались сравнимы с нормами июня, это редчайший случай, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Месяц выдающийся, это самый жаркий месяц. Среднее значение сентябрьской температуры было примерно таким же, каким бывает климатическое среднее значение июня. Это редчайший случай", - сказал Вильфанд. По его словам, среднемесячная температура в сентябре в центральной части европейской России была на 5 градусов выше нормы и на один градус выше предыдущего рекордного значения в 2023 году. Синоптик пояснил, что такая аномалия связана с тем, что в сентябре преобладала антициклональная погода, небо было ясным от "восхода до заката", солнце нагревало подстилающую поверхность, тепло передавалось приземному слою воздуха. Кроме того, отметил синоптик, центр европейской России находился в теплой части антициклона – на его западной периферии, поэтому воздух туда поступал из тропических регионов.
https://ria.ru/20240929/pogoda-1975366337.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974090788_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_26a99422865518d69a0238b167b28baf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, космос - риа наука, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии
Общество, Космос - РИА Наука, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Экология в России
Вильфанд оценил температуру в Центральной России в сентябре

Вильфанд сравнил температуру в Центральной России в сентябре с нормой июня

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкТеплый день в Москве
Теплый день в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Теплый день в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Средние значения температуры в Центральной России в сентябре 2024 года оказались сравнимы с нормами июня, это редчайший случай, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Месяц выдающийся, это самый жаркий месяц. Среднее значение сентябрьской температуры было примерно таким же, каким бывает климатическое среднее значение июня. Это редчайший случай", - сказал Вильфанд.
По его словам, среднемесячная температура в сентябре в центральной части европейской России была на 5 градусов выше нормы и на один градус выше предыдущего рекордного значения в 2023 году.
Синоптик пояснил, что такая аномалия связана с тем, что в сентябре преобладала антициклональная погода, небо было ясным от "восхода до заката", солнце нагревало подстилающую поверхность, тепло передавалось приземному слою воздуха. Кроме того, отметил синоптик, центр европейской России находился в теплой части антициклона – на его западной периферии, поэтому воздух туда поступал из тропических регионов.
Бабье лето в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
В европейскую часть России в начале октября вернется летняя погода
29 сентября, 17:45
 
ОбществоКосмос - РИА НаукаРоссияРоман ВильфандГидрометцентрЭкология в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала