https://ria.ru/20241001/pogoda-1975635200.html

Вильфанд оценил температуру в Центральной России в сентябре

Вильфанд оценил температуру в Центральной России в сентябре - РИА Новости, 01.10.2024

Вильфанд оценил температуру в Центральной России в сентябре

Средние значения температуры в Центральной России в сентябре 2024 года оказались сравнимы с нормами июня, это редчайший случай, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T03:23

2024-10-01T03:23

2024-10-01T03:24

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Средние значения температуры в Центральной России в сентябре 2024 года оказались сравнимы с нормами июня, это редчайший случай, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Месяц выдающийся, это самый жаркий месяц. Среднее значение сентябрьской температуры было примерно таким же, каким бывает климатическое среднее значение июня. Это редчайший случай", - сказал Вильфанд. По его словам, среднемесячная температура в сентябре в центральной части европейской России была на 5 градусов выше нормы и на один градус выше предыдущего рекордного значения в 2023 году. Синоптик пояснил, что такая аномалия связана с тем, что в сентябре преобладала антициклональная погода, небо было ясным от "восхода до заката", солнце нагревало подстилающую поверхность, тепло передавалось приземному слою воздуха. Кроме того, отметил синоптик, центр европейской России находился в теплой части антициклона – на его западной периферии, поэтому воздух туда поступал из тропических регионов.

https://ria.ru/20240929/pogoda-1975366337.html

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общество, космос - риа наука, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии