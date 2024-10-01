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ВСУ потеряли до 900 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 900 военных в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 01.10.2024
ВСУ потеряли до 900 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили атаку, уничтожили склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 900 военнослужащих, сообщили РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:09
2024-10-01T12:09
2024-10-01T12:09
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили атаку, уничтожили склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 900 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 24-й, 58-й, 72-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Константиновка, Федоровка, Зализнянское и Майское Донецкой Народной Республики. Отражена контратака подразделения 5-й штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 900 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицы: М777 и М198 производства США, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация", 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании. "Уничтожен склад с боеприпасами", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Константиновка, США, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 900 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
Минобороны: ВСУ потеряли до 900 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили атаку, уничтожили склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 900 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 24-й, 58-й, 72-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Константиновка, Федоровка, Зализнянское и Майское Донецкой Народной Республики. Отражена контратака подразделения 5-й штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 900 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицы: М777 и М198 производства США, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация", 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании. "Уничтожен склад с боеприпасами", - сообщили в Минобороны.