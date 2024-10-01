https://ria.ru/20241001/peskov-1975693513.html

В Кремле оценили проект трехлетнего бюджета

В Кремле оценили проект трехлетнего бюджета - РИА Новости, 01.10.2024

В Кремле оценили проект трехлетнего бюджета

Проект трехлетнего бюджета тщательно сбалансированный и выверенный, он ориентирован на сохранение высоких темпов экономического развития, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:10

2024-10-01T12:10

2024-10-01T12:10

экономика

россия

дмитрий песков

госдума рф

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Проект трехлетнего бюджета тщательно сбалансированный и выверенный, он ориентирован на сохранение высоких темпов экономического развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник был внесен в Госдуму проект бюджета РФ на 2025-2027 годы. "Это тщательно сбалансированный, выверенный бюджет, государство сохраняет весь объем социальных обязательств. Бюджет ориентирован на поддержание атмосферы, при которой будут сохраняться достаточно высокие для нашей страны темпы экономического развития", - ответил Песков на вопрос журналистов о расходах на оборону в структуре бюджета. Также он подчеркнул, что до начала обсуждения в парламенте прерогатива давать оценки остается у правительства.

https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975614391.html

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экономика, россия, дмитрий песков, госдума рф