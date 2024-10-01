https://ria.ru/20241001/peskov-1975693513.html
В Кремле оценили проект трехлетнего бюджета
В Кремле оценили проект трехлетнего бюджета - РИА Новости, 01.10.2024
В Кремле оценили проект трехлетнего бюджета
Проект трехлетнего бюджета тщательно сбалансированный и выверенный, он ориентирован на сохранение высоких темпов экономического развития, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:10
2024-10-01T12:10
2024-10-01T12:10
экономика
россия
дмитрий песков
госдума рф
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Проект трехлетнего бюджета тщательно сбалансированный и выверенный, он ориентирован на сохранение высоких темпов экономического развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник был внесен в Госдуму проект бюджета РФ на 2025-2027 годы. "Это тщательно сбалансированный, выверенный бюджет, государство сохраняет весь объем социальных обязательств. Бюджет ориентирован на поддержание атмосферы, при которой будут сохраняться достаточно высокие для нашей страны темпы экономического развития", - ответил Песков на вопрос журналистов о расходах на оборону в структуре бюджета. Также он подчеркнул, что до начала обсуждения в парламенте прерогатива давать оценки остается у правительства.
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экономика, россия, дмитрий песков, госдума рф
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Госдума РФ
В Кремле оценили проект трехлетнего бюджета
Песков: проект бюджета сбалансирован и ориентирован на высокие темпы развития
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Проект трехлетнего бюджета тщательно сбалансированный и выверенный, он ориентирован на сохранение высоких темпов экономического развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник был внесен в Госдуму
проект бюджета РФ на 2025-2027 годы.
"Это тщательно сбалансированный, выверенный бюджет, государство сохраняет весь объем социальных обязательств. Бюджет ориентирован на поддержание атмосферы, при которой будут сохраняться достаточно высокие для нашей страны темпы экономического развития", - ответил Песков на вопрос журналистов о расходах на оборону в структуре бюджета.
Также он подчеркнул, что до начала обсуждения в парламенте прерогатива давать оценки остается у правительства.