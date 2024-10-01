https://ria.ru/20241001/peskov-1975692914.html
Песков прокомментировал переговоры по СНВ
Песков прокомментировал переговоры по СНВ - РИА Новости, 01.10.2024
Песков прокомментировал переговоры по СНВ
Вести переговоры по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), делая вид, что ничего не произошло, было бы неразумно, Россия этого делать не собирается,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:08
2024-10-01T12:08
2024-10-01T12:08
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Вести переговоры по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), делая вид, что ничего не произошло, было бы неразумно, Россия этого делать не собирается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы должны трезво смотреть на ту ситуацию, которая сложилась и, принимая во внимание, все новые аспекты, выстраивать переговорный процесс таким образом. Нам кажется, что настаивать на том, чтобы вести подобные переговоры (по СНВ - ред.), делая вид, что ничего не произошло, было бы по меньшей мере неразумно... Россия этого делать не будет", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241001/peskov-1975691937.html
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россия, дмитрий песков
Песков прокомментировал переговоры по СНВ
Песков: вести переговоры по СНВ, делая вид, что ничего не произошло, неразумно
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Вести переговоры по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), делая вид, что ничего не произошло, было бы неразумно, Россия этого делать не собирается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы должны трезво смотреть на ту ситуацию, которая сложилась и, принимая во внимание, все новые аспекты, выстраивать переговорный процесс таким образом. Нам кажется, что настаивать на том, чтобы вести подобные переговоры (по СНВ - ред.), делая вид, что ничего не произошло, было бы по меньшей мере неразумно... Россия этого делать не будет", - сказал Песков журналистам.