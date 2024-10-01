https://ria.ru/20241001/peskov-1975692914.html

Песков прокомментировал переговоры по СНВ

Песков прокомментировал переговоры по СНВ - РИА Новости, 01.10.2024

Песков прокомментировал переговоры по СНВ

Вести переговоры по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), делая вид, что ничего не произошло, было бы неразумно, Россия этого делать не собирается,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:08

2024-10-01T12:08

2024-10-01T12:08

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Вести переговоры по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), делая вид, что ничего не произошло, было бы неразумно, Россия этого делать не собирается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы должны трезво смотреть на ту ситуацию, которая сложилась и, принимая во внимание, все новые аспекты, выстраивать переговорный процесс таким образом. Нам кажется, что настаивать на том, чтобы вести подобные переговоры (по СНВ - ред.), делая вид, что ничего не произошло, было бы по меньшей мере неразумно... Россия этого делать не будет", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241001/peskov-1975691937.html

россия

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россия, дмитрий песков