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Песков прокомментировал переговоры по СНВ - РИА Новости, 01.10.2024
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12:08 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/peskov-1975692914.html
Песков прокомментировал переговоры по СНВ
Песков прокомментировал переговоры по СНВ - РИА Новости, 01.10.2024
Песков прокомментировал переговоры по СНВ
Вести переговоры по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), делая вид, что ничего не произошло, было бы неразумно, Россия этого делать не собирается,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:08
2024-10-01T12:08
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Вести переговоры по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), делая вид, что ничего не произошло, было бы неразумно, Россия этого делать не собирается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы должны трезво смотреть на ту ситуацию, которая сложилась и, принимая во внимание, все новые аспекты, выстраивать переговорный процесс таким образом. Нам кажется, что настаивать на том, чтобы вести подобные переговоры (по СНВ - ред.), делая вид, что ничего не произошло, было бы по меньшей мере неразумно... Россия этого делать не будет", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал переговоры по СНВ

Песков: вести переговоры по СНВ, делая вид, что ничего не произошло, неразумно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Вести переговоры по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), делая вид, что ничего не произошло, было бы неразумно, Россия этого делать не собирается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы должны трезво смотреть на ту ситуацию, которая сложилась и, принимая во внимание, все новые аспекты, выстраивать переговорный процесс таким образом. Нам кажется, что настаивать на том, чтобы вести подобные переговоры (по СНВ - ред.), делая вид, что ничего не произошло, было бы по меньшей мере неразумно... Россия этого делать не будет", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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