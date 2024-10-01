Россия осуждает удары Израиля по Сирии, заявил Песков
Песков: Россия осуждает удары Израиля по Дамаску
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия осуждает удары Израиля по Дамаску, география боевых действий на Ближнем Востоке расширяется, что вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сирийское государственное телевидение со ссылкой на военный источник сообщило, что три человека погибли и девять пострадали в результате "воздушной агрессии" Израиля в отношении Дамаска. Ранее ТВ сообщало о взрывах в районе Дамаска и о работе ПВО по "целям противника" в окрестностях столицы.
"Конечно же, мы подобные удары осуждаем по суверенному государству. Мы с вами вместе наблюдаем, что география боевых действий расширяется. Это все ведет к дальнейшей дестабилизации региона и к нагнетанию напряженности. Напряженность эта чрезвычайно губительна для всего региона и для прилегающего к этому региону пространства. Мы сохраняем нашу глубокую озабоченность", - заявил Песков журналистам.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет интенсивные бои с "Хезболлах" в южном Ливане и призывает жителей не перемещаться на автомобилях южнее реки Литани, сообщил во вторник арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. В ночь на вторник на приграничную территорию Ливана вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ для проведения ограниченной наземной операции против "Хезболлах".
Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.