https://ria.ru/20241001/peskov-1975691937.html

Россия осуждает удары Израиля по Сирии, заявил Песков

Россия осуждает удары Израиля по Сирии, заявил Песков - РИА Новости, 01.10.2024

Россия осуждает удары Израиля по Сирии, заявил Песков

Россия осуждает удары Израиля по Дамаску, география боевых действий на Ближнем Востоке расширяется, что вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:05

2024-10-01T12:05

2024-10-01T12:23

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия осуждает удары Израиля по Дамаску, география боевых действий на Ближнем Востоке расширяется, что вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее сирийское государственное телевидение со ссылкой на военный источник сообщило, что три человека погибли и девять пострадали в результате "воздушной агрессии" Израиля в отношении Дамаска. Ранее ТВ сообщало о взрывах в районе Дамаска и о работе ПВО по "целям противника" в окрестностях столицы. "Конечно же, мы подобные удары осуждаем по суверенному государству. Мы с вами вместе наблюдаем, что география боевых действий расширяется. Это все ведет к дальнейшей дестабилизации региона и к нагнетанию напряженности. Напряженность эта чрезвычайно губительна для всего региона и для прилегающего к этому региону пространства. Мы сохраняем нашу глубокую озабоченность", - заявил Песков журналистам.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет интенсивные бои с "Хезболлах" в южном Ливане и призывает жителей не перемещаться на автомобилях южнее реки Литани, сообщил во вторник арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. В ночь на вторник на приграничную территорию Ливана вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ для проведения ограниченной наземной операции против "Хезболлах".Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.

https://ria.ru/20241001/khimoruzhie-1975652470.html

https://ria.ru/20241001/provokatsiya-1975655112.html

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в мире, дамаск (город), россия, израиль, дмитрий песков, ливан, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024